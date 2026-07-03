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Un aficionado español irrumpe en una televisión alemana, suelta esta frase y se convierte casi en enemigo de la nación
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Un aficionado español irrumpe en una televisión alemana, suelta esta frase y se convierte casi en enemigo de la nación

Momentazo que ha salido en la prensa alemana. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Un aficionado español en la televisión alemana ARD
Un aficionado español en la televisión alemana ARDARD

La victoria de España contra Austria ha tenido numerosos protagonistas involuntarios más allá del terreno de juego. Fuera de los Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Cucurella y cía, numerosos rostros conocidos y no tan conocidos se han erigido como estrellas del día en este partido del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. 

De los conocidos ha llamado la atención la aparición de famosos como Penélope Cruz, Javier Bardem, Rosalía y Alexia Putellas en el campo de Los Angeles, en Hollyood, donde España ha ganado a Austria 3-0. Mención especial al hermano de Lamine Yamal que se ha coronado como gran protagonista del día con la celebración de su gol

Pero ojo porque no ha sido el único español que ha dado que hablar en todo el mundo por su comportamiento durante el partido de España. Hay un ciudadano de España que, probablemente, se haya convertido en persona non grata en Alemania por sus palabras en la cadena ARD

Una "provocación"

Después del España-Austria, la cadena se desplazó hasta un bar español en Colonia que estaba lleno de españoles. La reportera Anna Klär ha ido charlando con los aficionados de la Selección Española que había por ahí hasta que uno ha cogido el micrófono y en un alemán aceptable ha dejado un mensaje de lo más incendiario. 

"Solo una cosa: no fue mano de Cucurella, no fue mano", ha dicho ante la televisión alemana. Un mensaje que hace referencia a la Eurocopa de 2022 cuando el árbitro no pitó penalti por una mano dentro del área del defensa del Real Madrid en un Alemania-España. 

La Selección acabó ganando el partido y la Eurocopa y fue, además, el último partido de Toni Kroos como futbolista ya que después se retiró. 

De vuelta a la frase de este aficionado español, el medio Focus ha llegado a titular directamente: "Un aficionado español provoca a Alemania durante la retransmisión en directo de ARD". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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