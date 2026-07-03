Un aficionado español irrumpe en una televisión alemana, suelta esta frase y se convierte casi en enemigo de la nación

La victoria de España contra Austria ha tenido numerosos protagonistas involuntarios más allá del terreno de juego. Fuera de los Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, Dani Olmo, Cucurella y cía, numerosos rostros conocidos y no tan conocidos se han erigido como estrellas del día en este partido del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

De los conocidos ha llamado la atención la aparición de famosos como Penélope Cruz, Javier Bardem, Rosalía y Alexia Putellas en el campo de Los Angeles, en Hollyood, donde España ha ganado a Austria 3-0. Mención especial al hermano de Lamine Yamal que se ha coronado como gran protagonista del día con la celebración de su gol.

Pero ojo porque no ha sido el único español que ha dado que hablar en todo el mundo por su comportamiento durante el partido de España. Hay un ciudadano de España que, probablemente, se haya convertido en persona non grata en Alemania por sus palabras en la cadena ARD.

Una "provocación"

Después del España-Austria, la cadena se desplazó hasta un bar español en Colonia que estaba lleno de españoles. La reportera Anna Klär ha ido charlando con los aficionados de la Selección Española que había por ahí hasta que uno ha cogido el micrófono y en un alemán aceptable ha dejado un mensaje de lo más incendiario.

"Solo una cosa: no fue mano de Cucurella, no fue mano", ha dicho ante la televisión alemana. Un mensaje que hace referencia a la Eurocopa de 2022 cuando el árbitro no pitó penalti por una mano dentro del área del defensa del Real Madrid en un Alemania-España.

La Selección acabó ganando el partido y la Eurocopa y fue, además, el último partido de Toni Kroos como futbolista ya que después se retiró.

De vuelta a la frase de este aficionado español, el medio Focus ha llegado a titular directamente: "Un aficionado español provoca a Alemania durante la retransmisión en directo de ARD".