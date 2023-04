Seis datos del barómetro de 40dB que deberían preocupar a Sánchez y Feijóo

Europa Press via Getty Images

El diario El País y la Cadena SER han publicado este lunes un nuevo barómetro elaborado por 40dB sobre intención de voto, según el cual el PSOE recorta distancias al PP y el partido de extrema derecha Vox ve cómo la fallida moción de censura contra Sánchez, lejos de darle frutos, le debilita ante los electores.

El barómetro se llevó a cabo tras la moción y antes de que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, presentase su candidatura a las generales bajo la marca Sumar, por lo que no cuenta a este espacio político entre sus proyecciones.

Pese a que el PP seguiría ganando las elecciones y a que el PSOE resiste más de lo que muchos podrían imaginar, lo cierto es que el barómetro deja algunos datos que deben preocupar tanto a Alberto Núñez Feijóo, líder popular, como a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

PSOE

Se recupera, sí, pero no logra que el PP caiga en escaños

Los socialistas mejoran bastante respecto al barómetro del mes de marzo, que les otorgaba un punto menos que ahora en abril.

Eso sí, en escaños apenas hay mejoría. Tres asientos más respecto al mes pasado y, lo que es peor, el PP con la misma perspectiva: 122 escaños.

Es más, a mes y medio de las autonómicas y municipales del 28 de mayo, y a ocho meses de las generales, los de Feijóo se mantienen prácticamente en los mismos guarismos que cuando alcanzaron su máximo, en noviembre de 2022, con 127 asientos.

El trasvase de voto socialista hacia la derecha

Seguramente muchos dirigentes socialistas se han levantado sorprendidos con este dato que deja el barómetro de 40dB: casi un 5% de quienes votaron al PSOE en 2019 se decantarían ahora por el PP y un 4%, por la ultraderecha.

Según indica El País, el 4,8% de los votantes socialistas en 2019 votarían ahora al partido de Feijóo y un 4,1% a Vox, lo que supone un punto más de los que lo harían por Unidas Podemos.

Transferencia de voto, según el barómetro de 40dB del mes de abril de 2023. EL PAÍS

No consiguen los socialistas que la tendencia se invierta, es decir, que un buen puñado de votantes del PP prefiera ahora apostar por Sánchez. Ese porcentaje es apenas del 2%.

Donde más pesca el PSOE es en Unidas Podemos, ya que un 11% de los que votaron a la formación morada en 2019 lo haría ahora por el partido del puño y la rosa. El siguiente 'caladero' es Ciudadanos, del que arrastran a un 4% de los votantes de hace cuatro años.

La poca fidelidad de sus votantes

Otro dato preocupante para los socialistas es el que atañe a la movilización de sus votantes.

Según el barómetro de 40dB, los votantes más movilizados son los de Unidas Podemos, que en un 70,6% aseguran que irán a votar de nuevo en las próximas generales. Le siguen, por este orden, los del PP (70,4%) y Vox (68,7%).

Resulta llamativa, sin embargo, la desmovilización del electorado del PSOE, ya que sólo un 62,3% asegura que acudirá sí o sí a las urnas.

Movilización de los votantes, según el barómetro de 40dB del mes de abril de 2023. EL PAÍS

A nivel general, también es llamativo el porcentaje de población que tiene seguro que votará en las próximas generales, apenas un 54,8%. Casi un 7% asegura que no irá a votar, mientras que un 5% duda entre hacerlo o no. Un 3,2% ha preferido no contestar.

PP

Pese a todos los líos del Gobierno, no logra beneficiarse de ellos

Todo aspecto positivo puede tener un lado negativo. Es cierto que el PP consigue mantenerse liderando la encuesta de 40dB, pero llama es llamativo que, pese a la cantidad de líos y polémicas políticas en las que se ha visto envuelto el Ejecutivo, los partidos que lo sustentan aguantan el tipo, especialmente el PSOE.

Es decir, el PP no logra beneficiarse como cabría esperar de la polémica del 'sólo sí es sí', de la reforma de la sedición y la malversación, ni tampoco del caso del 'tito Berni'. No ayuda a los de Feijóo que uno de los puntos fuertes por donde pretendía atacar al Gobierno, la economía, no esté yendo tan mal como previeron en un inicio.

Si bien es cierto que el PP mantiene un número similar de escaños, sorprende que no marque más distancias respecto al PSOE, al que ha pasado de tener a dos puntos de distancia a apenas seis décimas.

Quizás influido por los sondeos, este mismo lunes, el propio Feijóo se ponía la venda antes de la herida al afirmar que el PSOE "aguantará mejor" en los comicios locales y regionales del 28 de mayo, aunque ha confiado que no sea así en las generales.

El efecto Feijóo ya no existe

Definitivamente, el 'efecto Feijóo' ha terminado. Aquel subidón de hace un año, con su llegada al liderazgo del PP, que incluso permitió a los populares superar en julio al PSOE en el denostado 'CIS de Tezanos', o se ha estancado o incluso se ha ido desinflando con el paso de los meses.

No han ayudado las meteduras de pata del líder del PP desde que llegó al cargo, así como sus dificultades para imponerse a Sánchez en los distintos 'cara a cara' que ha mantenido con el presidente del Gobierno en el Senado.

Así ha acabado Feijóo con el 'efecto Feijóo' El líder del PP desdibuja en ocho meses su imagen de buen gestor y las encuestas comienzan a reflejarlo.

Todo esto ha hecho que, según el CIS, haya más gente que prefiere de presidente del Gobierno a Sánchez que a él:

Pero no sólo el CIS. Según Invymark, de abril a enero Feijóo pasó de tener una valoración de 4,20 a una de 3,8. Siempre por detrás de Sánchez. De acuerdo a Sociométrica, el líder del PP, que en septiembre era el más valorado con un 4,5, se quedó en enero en el 3,7 y ser el tercero, por detrás de Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, los más valorados. Sólo SigmaDos era más benévolo con el líder del PP. Su mejor nota fue en octubre, cuando superó al resto de líderes con un 4. Desde entonces, ha ido cayendo hasta el 3,6 en enero, pero consiguió repuntar al 3,9 en febrero volviendo a ser el que mejor puntuación obtiene por delante de Sánchez, que se queda en el 3,7.

Una gran pérdida de apoyo en apenas cinco meses

Noviembre fue el punto álgido del PP, según el barómetro de 40dB para El País y la SER. Los de Feijóo obtenían un 29,9% de los votos, aventajando en 3,1 puntos a los socialistas, que se quedaban en el 26,8% de los votos.

Ese mes, el PP conseguía 127 escaños, aunque no lograba sumar mayoría con Vox, que se quedaba en 39 asientos. 166 en total, a diez de la absoluta. Eso sí, 25 escaños más que el bloque de izquierdas, que se quedaba en 141.

Pero desde entonces, el PP ha perdido un gran número de apoyos, al pasar de ese 29,9% al 28% actual, casi dos puntos menos.

Y mientras, los socialistas en ascenso, pasando del 26,8% al 27,4%, quedándose a seis décimas de los de Feijóo.