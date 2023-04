Silvia Intxaurrondo corta en directo a Pons tras hacer este comentario: "Acaba de hacer una acusación muy seria"

La presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, se ha visto obligada a cortar en directo al vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, tras el comentario que ha hecho sobre el último barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

"Señor González Pons, hemos conocido un nuevo barómetro del CIS. En esta ocasión, dice que el partido más votado es el PSOE. A cuatro puntos quedarían ustedes, el PP. Tercera fuerza política sería Vox. ¿Cómo ve este nuevo barómetro?", ha cuestionado.

En ese momento, el vicesecretario institucional del PP ha iniciado su respuesta, asegurando que lo iba a hacer "con la seriedad que corresponde".

"Pienso que el CIS es financiación ilegal del PSOE. Creo que el PSOE utiliza el CIS, no sólo para que se hagan los estudios que al PSOE le interesa, sino para también que se anuncien los resultados que colaboran con la propaganda que el PSOE hace", ha añadido.

Silvia Intxaurrondo no ha dudado en intervenir y parar a Pons, mostrando su sorpresa por las palabras que había utilizado. "Señor González Pons, acaba de hacer una acusación muy seria. No sé si piensa usted tomar una medida más allá, porque está aludiendo a un delito", ha señalado.

"No, no he mencionado ningún delito. Creo que es financiación ilegal. El CIS hace los estudios que le interesan al PSOE, publica los resultados que le interesan al PSOE y colabora con la propaganda del PSOE", ha razonado el vicesecretario institucional del PP.

González Pons ha criticado que "nadie se cree lo que dice el CIS". "No es cuestión de tomárselo a risa y les aseguro que si lo que pasa en el CIS, sucediera en una institución europea, en este momento, habría una comisión de investigación para ver quién se está beneficiando de los errores del CIS", ha sentenciado.