Sumar pide a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que dimita si no va a tomar decisiones "valientes"

La crisis de la vivienda en España empieza a tomar tintes cada vez más dramáticos, y el Gobierno de coalición comienza a sufrir los efectos. Si el otro día fue Rufián el que avisó a Sánchez de que este asunto sería el que podría llevarse al gobierno por delante, este martes, ha sido Sumar la formación que ha pedido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez que dé un paso al lado si no toma medidas "valientes".

Esta petición -aunque todavía prematura- de dimisión por parte del socio minoritario del Gobierno ha sido pronunciada por la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Recogiendo textualmente sus palabras, Barbero ha sugerido, en nombre de Sumar que se necesitan "medidas serias, innovadoras y valientes", y que si Rodríguez no lo asume, debería "dejar paso" a otra persona que sí esté dispuesta a hacerlo.

Según la portavoz de Sumar, tanto a su partido como a la ciudadanía se le está "acabando la paciencia" con Rodríguez a la que le ha mostrado su "decepción" tras la comparecencia de la ministra la pasada semana en el Congreso.

"No se puede venir al Pleno del Congreso a proponer como medidas estrella teléfonos de la esperanza en un asunto como este, y menos aún, cuando tiene sobre la mesa una serie de propuestas, las que hicimos desde Sumar", ha criticado Martínez.

Verónica Martínez ha señalado que Sumar no reclama que se apliquen todas sus propuestas pero pide que al menos, se debatan sobre ellas. "Vamos a seguir insistiendo en las medidas que hemos puesto en la mesa y vamos a proponer todas aquellas que hagan falta para que las familias de este país puedan tener un hogar y llegar también a fin de mes. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez, no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo", ha añadido.

Críticas generalizadas en el Hemiciclo

En este sentido, el coportavoz de los Comunes y también diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha reforzado la postura de su compañera y ha señalado que el tiempo de Rodríguez "se va a ir agotando" si no asume medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda.

Además, ha tildado de "lamentable" y "frívolo" que el único movimiento por parte del Ministerio de Vivienda haya sido la campaña publicitaria en la que "casi bromea" con los problemas de la vivienda.

Y también en esta línea se ha mostrado Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista, quien ha señalado que si no se toman medidas sobre la vivienda, la legislatura habrá sido un "fracaso". Para evitarlo, propone invertir el 1% del PIB en materia de Vivienda, algo que por el momento, no está en la mesa. Y avisa al PSOE de que serán los responsables de que la ultraderecha pueda entrar en el Gobierno: "nos la estamos jugando".