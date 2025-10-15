El Gobierno creará un número de teléfono gratuito, el 047, para consultas sobre vivienda

El Gobierno activará un nuevo número de teléfono gratuito para la atención a la ciudadanía sobre asuntos relacionados con la vivienda: el 047, el cual hace referencia al artículo 47 de la Constitución (el derecho a la vivienda), según ha podido anunciar la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Se espera que el Consejo de Ministros de luz verde en las próximas semanas, con el objetivo de ofrecer información a los ciudadanos sobre la normativa aplicable en cada territorio, así como sobre los programas de ayudas existentes que pueden beneficiales.

Según han informado, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha hecho la petición formal al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública para la asignación del 047, cuya llegada coincide con el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución.

A través de este número, tal y como ha detallado la ministra, se atenderán las preguntas y dudas vinculadas con el acceso a la vivienda, con la intención de que los ciudadanos puedan defender y conocer mejor sus derechos en esta materia.

