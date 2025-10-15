El Gobierno creará un número de teléfono gratuito, el 047, para consultas sobre vivienda
Su llegada coincide con el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución.
El Gobierno activará un nuevo número de teléfono gratuito para la atención a la ciudadanía sobre asuntos relacionados con la vivienda: el 047, el cual hace referencia al artículo 47 de la Constitución (el derecho a la vivienda), según ha podido anunciar la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
Se espera que el Consejo de Ministros de luz verde en las próximas semanas, con el objetivo de ofrecer información a los ciudadanos sobre la normativa aplicable en cada territorio, así como sobre los programas de ayudas existentes que pueden beneficiales.
Según han informado, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha hecho la petición formal al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública para la asignación del 047, cuya llegada coincide con el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución.
A través de este número, tal y como ha detallado la ministra, se atenderán las preguntas y dudas vinculadas con el acceso a la vivienda, con la intención de que los ciudadanos puedan defender y conocer mejor sus derechos en esta materia.
-Noticia en ampliación-