Torres avisa a las comunidades del PP que tendrán que cumplir la ley con el reparto de menores migrantes: "No se pueden negar"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido a las comunidades gobernadas por el Partido Popular que tendrán que cumplir con la ley en el reparto de menores migrantes no acompañados y, por lo tanto, "no se pueden negar".

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes un Real Decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, es decir, el número de menores migrantes no acompañados que puede acoger cada región, según han confirmado fuentes ministeriales.

En una entrevista en la Cadena SER, Torres ha criticado que los consejeros del PP (con la excepción de Ceuta) no hayan acudido a las conferencias sectoriales de Infancia y votaran en contra de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

"El Partido Popular aquí no ha tenido criterio de Estado. Ha tenido un criterio exclusivamente de dañar al Gobierno de España, incluso a Canarias, Ceuta y Melilla, donde ellos gobiernan", ha criticado el ministro, quien ha defendido que las comunidades cuentan con espacios para acoger a los 4.000 menores de Canarias.

"Mañana comenzaremos con algo justo, solidario y que respeta los derechos del menor. El PP tendrá que explicar por qué está en contra", ha destacado Ángel Víctor Torres.

En ese sentido, el ministro ha explicado que la tutela de los menores pasará a la comunidad autónoma acogente, "porque eso está claramente en la ley y no se puede negar". "Sería incumplir la legislación", ha subrayado.