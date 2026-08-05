Trabajo planea extender la aplicación de la 'ley rider' a todas las plataformas

El Ministerio de Trabajo prevé ampliar la aplicación de la 'ley rider' a todas las plataformas digitales que utilicen algoritmos para la gestión de sus empleados, tal y como prevé la directiva europea 2024/2831, que tiene que estar transpuesta antes del 2 de diciembre.

Tal y como ha avanzado este miércoles el diario El Mundo, Trabajo ha lanzado una consulta pública previa sobre la transposición de la directiva de mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas, que está abierta a la recepción de aportaciones hasta el próximo 14 de agosto.

En el documento publicado, Trabajo recuerda que en 2021 se aprobó la denominada 'ley rider', por la que se introdujo en el Estatuto de los Trabajadores la presunción de laboralidad para las personas que prestan servicios de reparto en empresas cuya organización de tareas se realiza de forma directa o indirecta por plataformas.

Adaptación a la directiva europea

Ahora el Gobierno pretende adaptar esta norma a las exigencias de la directiva europea de plataformas, que reclama poder determinar la situación laboral de las personas que trabajan en plataformas y dar transparencia y seguridad a la gestión del trabajo mediante algoritmos, un enfoque más amplio que el de la 'ley rider', que solo aplica a las empresas de reparto.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya mostró el pasado mes de mayo su intención de aplicar la 'ley rider' a todas las empresas que usan algoritmos en la gestión de sus trabajadores, lo que incluye, por ejemplo, a las plataformas de empleo doméstico.

Al mismo tiempo, la futura regulación tiene que cumplir con el Convenio sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce derechos laborales básicos a los trabajadores de plataformas, como la libertad sindical o la protección social.