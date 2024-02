Tres cargos del PP de Madrid acusan a un concejal de promover espionaje a Bea Fanjul

Tres vicesecretarios del PP de Madrid en el distrito de la Latina denunciaron por escrito al concejal del Ayuntamiento de Madrid, Alberto González, tal y como recoge El País. González es, es, a su vez, el secretario popular de los 21 distritos de la capital.

Estos afilados, que dimitieron de sus cargos en 2023, acusan el edil de presiones, coacciones y encargos para investigar al entorno de la presidenta de NNGG, Bea Fanjul.

Una denuncia que llegó, según explica el citado medio, al Comité Nacional de Derechos y Garantías hace seis meses y al número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Según la información de El País, uno de los denunciantes explica como Alberto González le pidió espiar miembros del partido. En concreto, pide “realizar espionaje a la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, y a su entorno”. “Que marque con una cruz aquellos miembros de Madrid que son afines a la dirección nacional y recabe información sobre otras personas, entre ellas Ricardo Calle, asesor del Ayuntamiento en la pasada legislatura, y Alejandro Cortés, entre otros”, indica la denuncia. Según explica el denunciante, decidió no hacerlo y advierte a varias personas con las que mantiene amistad y les pide que tengan precaución porque una persona del partido les ha pedido espiarles.

¿La razón? A tenor de la propia denuncia, el concejal González no quiere que personas de la dirección nacional de Nuevas Generaciones formen parte del grupo de Nuevas Generaciones de Madrid, cuyo congreso se iba a realizar en una fecha próxima.

En otra de las denuncias se detalla como González pidió bajar “a escondidas” la cuota del PP de Latina a “amigos”. En el PP de Latina loa filiados pagan en función de sus cargos. Por ejemplo, para los altos cargos la cuota mensual es de 150 euros, para el portavoz del PP de Latina la cuota es de 200 euros, de 150 euros para el portavoz adjunto, 125 euros a los vocales vecinos y 15 euros a los miembros del Comité Ejecutivo.

Una cuestión que, según la denuncia de la que se hace eco El País, no todos cumplían. Como ejemplo de ello se pone a una persona, alto cargo, que tiene una rebaja de 100 euros en su aportación al partido y solo paga 50 e incluso otras que no han pagado la aportación al partido “en años”.

El denunciante explica como comió con González y un conocido empresario madrileño para “engañar” al susodicho tras haber tenido un problema con los cobros de las cuotas. Cuando estaba ingresado por Covid, pasó de pagar 2000 euros anuales a 200 mensuales, aportando un total de 1.600 euros. “Me doy cuenta y aviso para pararlo e informar al afiliado. El afiliado pide que se le devuelva el dinero. González y yo asistimos a una comida con el afiliado para tratar este tema y, antes de verle, González me pide que me haga el loco, que lo va a engañar. En la comida dice que ha hablado con el tesorero de la regional y que le están devolviendo el dinero. Falso”, recoge el citado medio al respecto sobre la denuncia.

También se denuncia como unos días antes de la cena de Navidad del PP de Latina, González pide “en secreto” al denunciante que hable con el restaurante en el que se va a realizar la cena para que hagan una rebaja de dos euros por comensal, pero que al resto de afiliados se le cobre el precio estipulado, sin rebaja.

“En ese momento le digo por WhatsApp [a González] si ese dinero sobrante se lo entrego a él y la respuesta es afirmativa, por lo que preparo mi dimisión”, indica el escrito a pesar de que el restaurante se negó a realizar dicha rebaja.

Además, se recoge como a la salida de un acto, tras su dimisión, González se acercó y le cogió de la mejilla. “Me hace una insinuación mientras me agarra que aquí no ha pasado nada, en plan que no dimita. Me voy muy asustado. También recibo una llamada del coordinador general de Nuevas Generaciones de Madrid. Me dice que estaba actuando contra la dirección y que era una absoluta vergüenza de persona por realizar estas acciones, dinamitando así todas mis oportunidades de crecimiento dentro de la organización y que tenía que hacer por mandato de Alberto González que aquí no dimite nadie”, se puede leer en el escrito publicado por el citado medio. También se recogen insultos racistas de González al diputado de la Asamblea de Madrid y secretario del PP de Nuevos Madrileños, Gustavo Eustache, de origen venezolano.

Un hombre fuerte en el PP de Madrid

Alberto González es uno de los hombres fuertes del PP de Madrid. Es el secretario del PP de Madrid de los 21 distritos de la ciudad, presidente del PP en el distrito de Latina y ocupó cargos en la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2023 bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. Allí fue director general de autónomos de la Comunidad de Madrid.

A su vez, es una persona de la máxima confianza del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que a su vez en la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso. El PP regional, que conoce estos hechos desde junio de 2023, asegura que hay “unas denuncias cruzadas dentro del PP de Latina y el Comité de Derechos y Garantías”, que es el órgano competente en estas situaciones de disputa en el partido y que se ha abierto un expediente informativo al respecto.