La AEMET alerta a España por los vientos huracanados, lluvias abundantes y nieve que vienen

De lluvias persistentes a nevadas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido a través de 'X' (antes conocido como Twitter) de la llegada de un nuevo episodio de tiempo invernal que dejará en España vientos muy intensos, lluvias generalizadas y nevadas en cotas bajas a lo largo de los próximos días. Además, el organismo ha pedido precaución ante un temporal que afectará a buena parte de la península y Baleares entre este jueves y el sábado.

Según la previsión oficial, durante la tarde de este jueves se esperan rachas de viento fuertes o muy fuertes en zonas del centro, el este peninsular y Baleares. Estas condiciones se verán acompañadas de un empeoramiento progresivo del tiempo de cara al viernes.

El viernes se espera que sea la jornada más complicada en cuanto a precipitaciones. La AEMET prevé lluvias prácticamente generalizadas en la península y Baleares, con acumulaciones que, en algunos puntos, podrían ser persistentes. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de un descenso de las temperaturas, lo que permitirá la aparición de nevadas en cotas bajas, especialmente en zonas del interior.

El sábado, las precipitaciones se concentrarán sobre todo en el norte peninsular, donde las nevadas en cotas bajas seguirán acumulando espesores importantes hasta el mediodía. Ese mismo día continuarán las rachas de viento muy fuertes en el norte, el este peninsular y Baleares. De hecho, la agencia también ha advertido de un temporal marítimo que afectará a la península y Baleares entre el jueves y el sábado, con mala mar y condiciones adversas en varios litorales.

Respecto a las temperaturas, descenderán a partir del jueves, con un ambiente plenamente invernal durante la tarde del viernes y a lo largo de toda la jornada del sábado.

La situación empezará a mejorar a partir del domingo

De, cara al domingo, la AEMET prevé un cambio de tendencia, con predominio del sol y sin precipitaciones significativas en la mayor parte del país. Se espera un predominio de cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del país, sin precipitaciones significativas y con una atmósfera más estable.

La tendencia para la próxima semana indica, en líneas generales, un tiempo más tranquilo, sin lluvias destacables y con condiciones más estables, aunque todavía con temperaturas propias del invierno.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera en zonas afectadas por la nieve o el viento, así como seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos oficiales.