Un cargo del PSOE, en contra de la decisión de su partido de excluir el "Q+" en las siglas LGTBI: "Nadie me va a obligar"

El Congreso Federal del PSOE celebrado a principios de diciembre en Sevilla no sólo sirvió para 'entronizar' de nuevo a Pedro Sánchez como secretario general del partido o para renovar su Comité Ejecutivo. El millar de delegados socialistas que acudieron a la cita en la Ciudad de las Luces también se encargaron de llevar a cabo el rearme ideológico que marca la hoja de ruta a seguir por el PSOE. Una de las propuestas aprobadas generó mucha controversia al instar a no incluir el Q+ en las siglas LGTBIQ+.

Esta decisión se adoptó a petición del movimiento feminista, con el objetivo de eliminar las referencias al término 'queer'. Varias delegaciones, como las de Cáceres, Mallorca, Pontevedra o Coruña, rechazaron esta sigla completa por "su significado misógino, ultraliberal y antifeminista".

Las siglas LGTBIQ+ engloban la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de géneros. Así, la 'L' hace referencia a lesbianas, la 'G' a gays, la 'T' a transexuales, 'B' de bisexuales y la 'I' a intersexuales. La letra "Q", por su parte, simboliza la palabra "queer" (sin etiquetas). Se refiere a las personas que no quieren ser catalogadas con las etiquetas tradiciones.

Por último, el símbolo "+" incluye a todas aquellas personas que no se sienten representadas por ninguna de las siglas anteriores. En este concepto tan amplio se incluyen las personas con género fluido, no binarias, pansexuales o asexuales.

Cabe recordar que el denominado "feminismo clásico" reniega de la autodeterminación de género y, en consecuencia, rechazan la ley trans aprobada por PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura. Según sus ideas, sólo existen dos géneros y el sexo biológico es lo único que determina si alguien puede ser considerado "hombre" o "mujer".

La decisión adoptada en el Comité Federal no ha quedado sólo recogida en un papel. Según publicaba este sábado el diario Público, el partido socialista ha advertido a sus cargos orgánicos y de representación que deben prescindir de las siglas Q+ y limitarse a usar la expresión LGTBI cuando hablen en nombre del partido. Además, serán consideradas nulas todas las resoluciones de las federaciones territoriales que usen las siglas antes señaladas.

La publicación de esta noticia ha provocado, de nuevo, el enfado de diversos colectivos LGTBIQ+, que consideran que el PSOE se ha puesto de nuevo de espaldas ante sus reivindicaciones. Por el momento, el secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, no se ha pronunciado al respecto.

Quien sí lo ha hecho es Juan Francisco Colomina, elegido el pasado mes de mayo secretario general del PSOE en Almería. En un tuit publicado este sábado, el dirigente escribía: "Nadie ni nada me va a obligar ni a decir cómo debo pertenecer al colectivo LGTBIQ+. Mi identidad personal es mía, como la del resto de las personas, coincida o no con mi organización o una minoría que está empeñada en decirnos cómo debemos ser o sentirnos", señalaba.

Un tuit que también aplaudió José Ramón García, vicesecretario General por una Emancipación digna, Trabajo y Vivienda de las Juventudes Socialistas. "Sus palabras nos representan a una gran mayoría", escribió.