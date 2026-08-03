La Inteligencia española concluye que Marruecos permitió la entrada masiva de migrantes a Ceuta pero no la planeó

El pasado jueves, alrededor de 50.000 migrantes burlaron todos los controles fronterizos y lograron acceder a Ceuta, territorio español, desde Marruecos. Una entrada masiva de personas irregulares, la mayor en décadas, que hizo que la ciudad autónoma pidiera la activación de la emergencia nacional y el gobierno español tildara lo sucedido de "violación de la integridad territorial". Días después, la mayoría de los migrantes han retornado voluntariamente a Marruecos, aunque todavía quedan muchos en suelo español con la pretensión de quedarse.

Desde que se originara este "caos", muchas han sido las teorías sobre el origen de esta oleada humana. La mayoría de las tesis apuntaban a Marruecos, quien ya permitió en 2021 que alrededor de 8.000 personas accedieran a Ceuta a través de los espigones de las playas de Benzú y El Tarajal. Al respecto, el Gobierno español ha evitado descargar cualquier responsabilidad en el país vecino y ha agradecido la "cooperación".

Pero, según publica este lunes el diario El País, los servicios de inteligencia españoles concluyen que Rabat permitió la entrada masiva de migrantes a Ceuta, aunque no la planeó. Según este medio, Marruecos fue consciente del bulo que se estuvo gestando en redes sociales a partir de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que a los inmigrantes llegados a nado a Ceuta y Melilla no se les podía aplicar la devolución en caliente, sino que se requería la tramitación de un expediente, igual que a los que llegan en patera. De ahí que a lo largo de julio fueran llegando en un goteo constante muchos migrantes a la ciudad autónoma, la mayoría a nado.

Los servicios de espionaje marroquíes, con los que Interior y el CNI supuestamente tienen estrecha cooperación, no avisaron del movimiento migratorio que se gestaba en las redes sociales. Y este pasado jueves, coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos, la vigilancia marroquí de la frontera se redujo al mínimo. El cocktail perfecto que favoreció que miles de personas pudieran burlar cualquier seguridad y entrar en España.

Posibles avisos del CNI a Interior

Pese a no contar con la ayuda de Marruecos, el CNI sí habría alertado en varias ocasiones al ministerio del Interior de que se avecinaba una entrada masiva desde Marruecos, sobre todo tras el pronunciamiento del TS. "Aquella sentencia provocó un 'efecto llamada' porque se detectó un ángulo muerto administrativo que se aprovechó por parte de las mafias para jalear y organizar una entrada masiva", señala este lunes la Cadena SER.

El servicio de inteligencia español no avisó del momento exacto en el que se iba a ejecutar de la entrada masiva por Ceuta, pero sí de que esa amenaza era real. Pero, según las fuentes al medio de PRISA, Interior desoyó esta alertas y dejó "infradotada" la frontera.

Marruecos no asume ninguna culpa

En un comunicado difundido el domingo por la noche, tres días después de lo ocurrido, Marruecos atribuyó los hechos a una serie de factores superpuestos: "La explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias". Además, dijo que seguiría siendo "un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales".