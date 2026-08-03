El cartel que cuelga un conductor de Uber en su coche lleva ya dos millones de visitas: "Se me hizo un nudo en la garganta"

En las últimas horas, Juan, un conductor de Uber, se ha hecho tendencia después de que una joven argentina llamada Clara, que se hace llamar @clariirusc en TikTok, publicara un vídeo del cartel que colgó en el asiento de su coche.

Este cartel es un texto escrito por el propio conductor en el que hace algunas aclaraciones al pasajero y que se ha ganado el corazón de miles de personas, que han reaccionado a la publicación adorándole e incluso avisando de que harán algún pequeño donativo como contribución.

"Hola, que tengas un excelente día. Te cuento que en esta unidad vas a poder viajar con toda la confianza del mundo, ya que tanto el conductor como el vehículo cuentan con todos los medios solicitados", comienza expresando en el mensaje.

La carta que emocionó a Spielberg

"Puedes pedirme escuchar o no música, puedes elegirla y si tienes una playlist, no cuento con Bluetooth, pero sí cuento con un cable auxiliar para que pases la música que quieres escuchar", ha añadido.

En el caso de que el pasajero no tenga batería o le quede poca para que se descargue completamente, "con gusto" le prestará un cable y el cargador necesario para que esté "al 100%". Además, en esa unidad se podrá abonar con todos los métodos de pago, tanto online como en efectivo. "Te dejo mi alias: juan.uber.19 a nombre de Juan Lagioiosa", ha informado, algo clave para que los usuarios puedan mandarle donativos.

"Si tu intención es robarme, te pido por favor que lo pienses dos veces"

"Si tu intención es robarme, te pido por favor que lo pienses dos veces. Es mi única herramienta de trabajo y si aún decides hacerlo, no me hagas daño, detrás de mí hay una familia y me están esperando en casa", ha proseguido la carta.

Como conclusión, Juan ha detallado en el cartel que "no olvides dejarme cinco estrellas en la aplicación, ya que me sirve para poder seguir llevando el pan a casa". "Gracias y te deseo lo mejor de lo mejor", ha sentenciado.

Las reacciones no han tardado en llegar. Cientos de usuarios han mostrado su apoyo a Juan: "Se me hizo un nudo en la garganta, detrás de cada volante o cada asiento hay historias, miedos, inseguridad, pero también empatía".