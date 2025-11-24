Un 87,1% de las personas jóvenes asegura haber presenciado violencias contra las mujeres en su círculo cercano

Frente a los discursos negacionistas de la violencia de género, algunos datos: el 87,1% de los jóvenes afirma haber presenciado alguna situación de violencia contra las mujeres en su círculo cercano; situaciones de violencia que son diversas, aunque destacan las de dinámicas de control, como la revisión del teléfono móvil o las reacciones de enfado de los hombres jóvenes cuando su pareja no contesta de inmediato a llamadas o mensajes. Son las cifras que entrega el avance del Barómetro Juventud y Género 2025 de Fad Juventud con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este martes, 25 de noviembre.

La organización se centra no solo en las situaciones de violencia que se producen entre parejas jóvenes, sino también en las secuelas que dejan estas acciones y la notable diferencia que existe entre las violencias que sufren las mujeres respecto a los hombres. "Una de las brechas más claras aparece en las consecuencias personales. Entre quienes han sufrido violencia en la pareja, el 44% de las mujeres jóvenes declara haber tenido problemas de salud mental, frente al 19,6% de los hombres", recoge el barómetro.

Pero esas consecuencias personales van mucho más allá de los problemas de salud mental. Mientras un 44% de las mujeres asegura haber sufrido trastornos de depresión o ansiedad, un 43,7% afirma sufrir sentimientos de culpa o vergüenza. Además, un 35,1% dice sufrir deterioro de la autoestima y más de un 30%, problemas de sueño, pero también cambios en su forma de ver y experimentar el sexo. Entre los hombres, según destaca el estudio, "los porcentajes son sistemáticamente más bajos y se concentran en consecuencias más situacionales, como evitar ciertos lugares, la pérdida o cambio de amistades, cierre o restricción de redes sociales".

Con relación a las violencias que se producen en el marco de la pareja, Fad Juventud destaca "tres tipos de violencia" en los que se resalta una mayor brecha entre hombres y mujeres: la violencia de control, violencias ligadas a la deshumanización y degradación y violencia sexual. Respecto a la primera, las mujeres jóvenes destacan la revisión del teléfono móvil por parte de su pareja (27,3% ellas, 17% ellos), el enfado por no responder de manera inmediata a llamadas o mensajes (32,1% ellas, 17,5% ellos) o que se les diga con quién pueden o no hablar (26,6% ellas, 17,2% ellos).

Muchas más mujeres jóvenes que hombres destacan además haber sido insultadas o humilladas (24,8% frente al 11,1% de hombres) y haber escuchado que no valen nada (20,7% ellas, 9,7% ellos). La brecha de género se nota también en lo referido a la violencia sexual. Un 20,3% de las mujeres jóvenes afirma que su pareja les ha forzado a tener relaciones sexuales sin que ellas quisieran, mientras en el caso de los hombres ese porcentaje cae hasta el 8%. Los datos aumentan de manera alarmante cuando se pregunta a los jóvenes por situaciones de violencia que hayan conocido o presenciado en su entorno. Solo un 12,9% afirma no haber presenciado ninguna situación de violencia contra mujeres en su círculo cercano.

Del avance del estudio se puede extraer, asimismo, que la idea de que "la violencia de género es un problema social muy grave" continúa en aumento, alcanzando su cifra más alta hasta el momento, un 67,7%. Aumentan también "las posturas más problemáticas: quienes creen que siempre ha existido y es inevitable suben del 30,1% en 2023 al 36,5%, y las posiciones negacionistas – como afirmar que no existe, es un invento ideológico – que pasan del 18% al 20,3%". Estas visiones, según apunta el informe, son más frecuentes entre los hombres jóvenes.

Por otro lado, y no menos preocupante, el informe resalta el incremento en el apoyo a ideas que sitúan a los hombres "en desventaja ante la ley": un 50,8% cree que están "desprotegidos ante denuncias falsas por violencia de género" y un 44,6% considera que "han perdido la presunción de inocencia", frente a niveles de desacuerdo que no alcanzan el 20% en ninguno de los dos casos.