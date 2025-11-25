Yolanda Díaz llama a la movilización ante la condena a García Ortiz: "Lo anómalo es que no conozcamos la sentencia"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.EFE

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha manifestado este martes en el Consejo de Ministros su incredulidad ante la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo. "Lo que es anómalo es que ni ustedes ni nosotros es que no conozcamos la sentencia que sustenta la condena. Hoy es el quinto día y no sabemos qué hechos probados se adveran de una vista oral que vio toda España, ni los fundamentos jurídicos que sustentan al fallo", ha dicho Díaz haciendo referencia a la inhabilitación de dos años a García Ortiz.

"En respeto escrupuloso al mandato constitucional, les digo que la democracia se defiende desde muchos lugares de nuestro país: El Gobierno, las diputaciones, los colegios de periodistas o abogados, las AMPAs y también ejerciendo el derecho legítimo a la movilización ciudadana", ha dicho Díaz reafirmando que "las calles son de la democracia, no de la extrema derecha".

 "En un país que ha vivido 50 años de franquismo, y vengo de una casa que han conocido las cárceles franquistas, las calles son de la ciudadanía democrática de nuestro país. Lo anómalo es que no tengamos la sentencia", ha remarcado la ministra ante la condena al fiscal general del Estado.

"España debe movilizarse en favor de la democracia, con respeto a los tribunales. Parece que la sentencia va a condenar sí o sí a García Ortiz, pero las calles no son de la extrema derecha e igual que hacen ellos llamamientos a las movilizaciones, nosotros tenemos el mismo derecho a llamar a la movilización por la democracia o por el 1 de mayo", ha comentado Díaz.

Además, ha dicho que no va a aceptar "ninguna lección del Partido Popular". "El señor Feijóo pertenece a un partido que estuvo retrasando la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años. El máximo órgano del gobierno de los jueces estuvo congelado por la acción del partido del señor Feijóo con lo que lecciones a este respecto, ninguna", ha sentenciado. 

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
