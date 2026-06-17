Zapatero niega ante el juez haber ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada con 53 millones de euros en 2021, según han informado fuentes jurídicas a la agencia de noticias EFE.

Zapatero ha comenzado su declaración a las 9:12 horas de este miércoles y ha contestado a las preguntas del magistrado hasta las 11.00 horas, momento en el que se ha producido un receso. El expresidente declarar como investigado por liderar presuntamente "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" con el objetivo de obtener "beneficios económicos".

Tras responder al juez, se espera que Zapatero conteste a las cuestiones que formule su abogado, Víctor Moreno, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y de contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que el expresidente guardaba en una caja fuerte.

En la declaración está presente también la Fiscalía y la acusación popular, unificada en el Partido Popular, cuyo letrado Alberto Durán ha sido el único por parte de las acusaciones en poder acceder a la sala. A la entrada, los letrados han tenido que dejar sus móviles, según las fuentes consultadas.

Como hizo al conocerse su investigación, Zapatero ha insistido ante el extenso interrogatorio del juez en que no ha influido ante ninguna administración pública en favor de Plus Ultra, negando así la principal tesis de la investigación.

Pese a defender su inocencia, el juez le sitúa en el "vértice" de una trama para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.