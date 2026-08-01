Felipe VI expresa su "preocupación e indignación" por la crisis migratoria en Ceuta y pide evitar que vuelva a repetirse

El rey Felipe VI ha manifestado este sábado su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos registrados en Ceuta y Melilla durante la actual crisis migratoria y ha reclamado que el Estado garantice la seguridad de ambas ciudades autónomas para impedir que una situación similar vuelva a producirse.

En un mensaje difundido por la Casa Real, el jefe del Estado afirma haber seguido "con gran preocupación e indignación" la evolución de los acontecimientos y subraya la necesidad de adoptar medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España".

"El Estado debe velar por su seguridad"

Felipe VI también ha lamentado las consecuencias humanas de la crisis y ha defendido una actuación firme de las instituciones. "El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos —que, además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas— vuelvan a repetirse", señala el comunicado de Zarzuela.

Según la Casa Real, el monarca, que se encuentra en Palma, ha permanecido durante los últimos días en contacto con los presidentes de Ceuta y Melilla, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quienes ha trasladado "palabras de ánimo y firmeza".

Las declaraciones del Rey coinciden con una jornada en la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado desde Ceuta que en las últimas 24 horas se ha logrado revertir la situación provocada por la entrada irregular de más de 50.000 personas.

Paralelamente, el Gobierno ha solicitado una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la Unión Europea, que finalmente se celebrará el próximo martes para analizar la respuesta comunitaria a la crisis, según han confirmado las instituciones europeas.