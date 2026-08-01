Sumar pide a la ONU que investigue la actuación de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, atiende a los medios a su llegada a la asamblea extraordinaria que el partido de este sábado.

Sumar ha remitido este sábado una carta al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi, para solicitar que examine la posible responsabilidad de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta y en la muerte de al menos 67 personas que fallecieron mientras intentaban alcanzar a nado la ciudad autónoma.

En el escrito, el socio minoritario del Gobierno sostiene que la entrada de unas 50.000 personas procedentes de Marruecos no resulta "compatible" con un flujo migratorio "ordinario" y considera que podría indicar una "facilitación activa por parte de las autoridades marroquíes".

Reclama aclarar el papel de las fuerzas de seguridad marroquíes

Según explica Sumar en la carta, esa supuesta facilitación, unida a la "ausencia de medidas" para "preservar la vida de quienes cruzaban", podría derivar en una "responsabilidad directa" de Marruecos en las muertes registradas durante la crisis.

"Detrás de estas cifras hay personas cuyo derecho a la vida y a una migración segura no parece haber sido protegido en ningún momento del trayecto", señala el partido en el documento, según ha informado Europa Press.

Por ello, Sumar solicita al relator de la ONU que analice si las autoridades marroquíes adoptaron medidas para proteger la vida de los migrantes, si las circunstancias en las que se habría producido la salida masiva vulneraron sus derechos y que Marruecos "rinda cuentas" sobre el grado de "control, facilitación o pasividad de sus fuerzas de seguridad" durante la crisis migratoria.