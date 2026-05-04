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Una camarera cuenta lo más surrealista que le ha pedido un cliente que no tenga que ver con el servicio: está a la orden del día
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Una camarera cuenta lo más surrealista que le ha pedido un cliente que no tenga que ver con el servicio: está a la orden del día

Le han pedido de todo, pero esto fue la guinda del pastel.

Juan De Codina
Juan De Codina
La barra de un bar.
La barra de un bar.Getty Images

La hostelera Anabel Moreno ha contado cuál es la petición más rara que le ha hecho un cliente durante el servicio y lo curioso es que no tiene nada que ver con un local de comida y bebida. Lo ha relatado en su perfil de TikTok (@anabelmorenoruiz3), donde acumula más de 33.000 seguidores gracias a las historias de su día a día detrás de la barra.

No le ha parecido tan extraño, ya que no sería la primera vez que le piden algo que no corresponde al servicio del restaurante: "La gente te pregunta: ¿tienes velas? Por el cumpleaños. Mira, yo no las tengo con el número, pero sí que suelo tener velas para poder dar ese servicio".

También le han solicitado productos "de higiene íntima, que siempre tengo en el botiquín y, por supuesto, las he dado; una goma del pelo, toallitas de bebé, que también tengo, y algo para el dolor de cabeza no doy porque está prohibido". Ha querido dejar claro a sus clientes que cuando no entrega un medicamento, no es porque no tenga o no quiera, sino porque está explícitamente prohibido.

"Se le rompieron unas medias"

Sin embargo, la petición de una clienta fue la más rara de todas: unas medias. "A la chica se le rompieron las medias estando ahí y me preguntó si yo tenía para darle", ha revelado. Y se lo tomó con humor: "Le dije: dame talla y color, con demarcación, sin demarcación, reductoras, push up... Pero no tenía las que quería".

En cuanto a las reacciones, algunos camareros han compartido sus propios casos en comentarios: "Que caliente la ensaladilla rusa o un helado". El usuario ÁlvaroGT ha contado que conoció a una persona "que pedía un sobre de azúcar para echárselo al bocadillo, daba igual de qué fuera".

Por otro lado, la usuaria Hao ha explicado que le pidieron un flotador para poder sentarse: "Si estuviera cerca de la playa lo mismo tengo alguno olvidado en el almacén, pero en Soria como que no teníamos. Y se enfadó...".

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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