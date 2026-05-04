Por qué nuestro cerebro está entrenado para ver amenazas en lugar de oportunidades, según la neurociencia: el "sesgo de negatividad" que heredamos de nuestros antepasados y cómo contrarrestarlo

La exposición constante a noticias sobre crisis políticas, incertidumbre económica y cambios tecnológicos acelerados está moldeando, cada vez más, la forma en la que interpretamos la realidad. En ese flujo ininterrumpido de información, la tendencia a fijarnos antes en lo que puede salir mal que en lo que puede salir bien no es solo una cuestión de percepción individual, sino un reflejo de cómo el cerebro procesa un entorno que percibe como inestable.

Esa tendencia no es casual ni reciente. Según la neurociencia, el cerebro humano está diseñado para dar prioridad a los estímulos negativos como mecanismo de supervivencia: detectar antes una posible amenaza que una oportunidad aumentaba las probabilidades de sobrevivir en entornos hostiles. Sin embargo, lo que en su momento fue una ventaja evolutiva hoy puede convertirse en un sesgo que distorsiona la manera en que evaluamos el presente.

Según un estudio publicado en la revista Psychol Bull, este fenómeno se conoce como el “sesgo de negatividad”, un mecanismo antiguo que presta más atención a lo amenazante que a lo favorable. La psicología y la neurociencia lo describe como una ventaja evolutiva para sobrevivir en entornos inciertos. Sin embargo, este modo de pensar puede jugarnos en contra hoy en día y llevarnos a percibir la realidad de forma más pesimista.

Una mujer triste en su cama Getty Images

Miedo a la incertidumbre

La clave está en que el cerebro no solo teme el daño, sino que también odia no saber. Diversos estudios sobre ansiedad y amenaza incierta muestran que la ambigüedad genera más malestar que una mala noticia ya confirmada. Incluso en experimentos con descargas eléctricas, muchas personas toleran mejor una amenaza segura que la posibilidad de que ocurra o no. Por ello, la incertidumbre puede doler más que la certeza negativa.

Esto se debe a que el cerebro es un órgano que consume mucha energía, ya que representa apenas una pequeña fracción del peso corporal, pero consume alrededor de una quinta parte de la energía en reposo. Frente a lo predecible, ahorra trabajo; mientras que frente a lo ambiguo, tiene que actualizar hipótesis, recalcular y volver a anticipar, un esfuerzo que resulta costoso y, a menudo, incómodo.

Desde la perspectiva evolutiva, nuestros antepasados sobrevivían tomando decisiones rápidas con información incompleta: si algo se movía entre los arbustos, era más seguro asumir un depredador que un accidente benigno. Ese patrón sigue vivo hoy y se traduce en una especie de radar interno, aunque aunque el entorno moderno ya no funcione con el mismo código que la naturaleza. El problema es que ese atajo mental puede volverse una trampa.

La literatura científica sobre incertidumbre describe al cerebro como una máquina que no registra la realidad de forma pasiva, sino que la interpreta y la completa a partir de expectativas previas: cuando falta información, tiende a cerrar huecos deprisa, a veces con conclusiones excesivamente simples o rígidas. Ahí es donde la ansiedad o la búsqueda desesperada de respuestas puede imponerse, llevándonos a interpretaciones apresuradas que aumentan el malestar en lugar de reducirlo.