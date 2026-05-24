50.000 variedades autóctonas y 3.000 solo de trigo: el banco nacional de semillas guarda en Alcalá de Henares lo que la agricultura industrial descartó y ahora es clave contra el cambio climático

El mayor banco de semillas español se encuentra a pocos kilómetros de Madrid, en Alcalá de Henares. Según publica el diario El País, en este Centro de Recursos Fitogenéticos de Alcalá de Henares, se almacenan decenas de miles de semillas autóctonas y tradicionales que servirán cuando los campos españoles se tengan que adaptar a las temperaturas extremas de cambio climático.

Cristina Nieto, investigadora en el INIA-CSIC, resume en conversación con el periódico que "es el banco de semillas donde guardamos todas las colecciones de semillas de especies cultivadas de España".

"Muchas veces son variedades que han evolucionado en condiciones ambientales muy concretas. Tendrán, por lo tanto, genes de adaptación a esas condiciones que hoy en día con el cambio climático nos pueden venir muy bien", explica la experta en un vídeo reportaje para el diario español. Gracias a la investigación, dice que "podemos averiguar qué genes son los responsables de esa adpatación y introducirlo en las variedades comerciales".

La experta, a continuación, enseña la cámara de conservación de la colección activa "que está a -4º C". "Cada bote es una variedad", muestra. "Hay más de 3.000 variedades diferentes. Son semillas que se recogieron ya hace bastantes años en prospecciones que se hicieron por toda la geografía española para que los agricultores y las agricultoras las donaran para preservarlas en el banco antes de que empezaran a dejar de cultivarse porque estaban siendo sustituidas por las variedades comerciales que conocemos hoy en día que son muy productivas pero genéticamente son menos diversas", explica.

Los proyectos del centro

En un proyecto de investigación del Centro, han simulado las condiciones del cambio climático, aportándole a las plantas de trigo "un poco más de calor", "un par de grados más que la temperatura normal". Todo esto con el objetivo de ver como responden estas plantas a "estos inviernos un poco más cálidos que estamo teniendo".

"En este lado del tablón", muestra cambienado de lugar, "tenemos las variadades comerciales que como véis, robustas, no se mueven con el viento.." Al otro, lado "las variedades tradicionales", "mucho más altas, y con las lluvias de los últimos días se habian tumbado", enseña.

Además, en el invernadero del organismo en Alcalá de Henares, se encuentran en un proyecto que simula la sequía. "Lo que estamos haciendo es agregar a las plantas, para que no les falte el agua y puedan desarrollarse correctamente en las condiciones de sequía aportándole menos agua". "Con ello, cogen muestras a lo largo de todo el ciclo para ver qué genes están expresando y cuáles no".

Por último, enseña las semillas de plantas silvestres del pasado, que se cruzan con las plantas ya cultivadas "Esto daría una semilla fertil y que tienen características de resistencia extrema a condiciones ambientales o patógenos".