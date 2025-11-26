Acepta un trabajo de escribir reseñas de hoteles y acaba con casi 7.000 euros menos en el banco: "Temo que no es real"
"A principios de este año, un reclutador se puso en contacto conmigo por WhatsApp y me ofreció un trabajo donde haría reseñas online de hoteles a cambio de una comisión".
La historia que ha destapado recientemente el diario rumano Libertatea refleja a la perfección cómo operan algunas de las estafas digitales más agresivas del momento. El caso llega a través de un lector del Daily Mail, que decidió compartir su experiencia tras caer en una trampa que comenzó con una oferta laboral aparentemente inocente: escribir reseñas de hoteles desde casa a cambio de una comisión.
Según relata, todo empezó cuando un supuesto reclutador le escribió por WhatsApp. La propuesta le pareció tentadora: "A principios de este año, un reclutador se puso en contacto conmigo por WhatsApp y me ofreció un trabajo donde haría reseñas online de hoteles a cambio de una comisión". Como padre soltero y con dificultades económicas, la idea de obtener ingresos extra sin salir de casa le pareció una oportunidad: "Me pareció una idea atractiva, porque podía hacerlo en casa".
Los estafadores actuaron siguiendo un patrón muy reconocido en fraudes internacionales. Durante las primeras semanas, la víctima recibió pequeños pagos por las reseñas, lo que reforzó su confianza. Pero el engaño no tardó en escalar. Pronto comenzaron a pedirle transferencias para desbloquear supuestas comisiones acumuladas: "Sin embargo, ahora me temo que no es real; poco después, me pidieron que transfiriera dinero para acceder a la comisión que había ganado".
Poco a poco, el afectado llegó a enviar más de 6.000 libras (unos 6.830 euros) con la promesa de recuperar una cantidad mucho mayor. Nada de eso ocurrió. Al contrario, los estafadores le reclamaron todavía más dinero: "Ahora piden otras 6.000 libras para liberar la comisión. Por favor, ayúdame".
El fraude encaja en la tipología de las estafas por pago push, en las que los delincuentes convencen a sus víctimas para que envíen dinero directamente a sus cuentas, siempre bajo excusas relacionadas con desbloqueos, comisiones o supuestos beneficios. Como recuerda Libertatea, este tipo de engaño también se ha extendido por Rumanía, donde miles de personas han recibido mensajes similares a través de WhatsApp.
El lector explicó que, tras el primer contacto, los estafadores le dirigieron a un grupo de Telegram donde se mostraban “beneficios” de otros usuarios y mensajes motivadores. Ese grupo, según un experto citado por el Daily Mail, no era más que una parte del montaje: "Desgraciadamente, este grupo falso solo sirvió para reforzar la elaborada estratagema: presumir de sus propios beneficios económicos y animarte a seguir el plan".
Pese a que se contactó con bancos y plataformas de pago, incluido Revolut, ninguna entidad pudo recuperar el dinero. Tampoco Meta (propietaria de WhatsApp) ni Telegram ofrecieron soluciones más allá de recomendaciones generales: "Meta dice que ofrece herramientas para proteger a los usuarios (...), mientras que Telegram os ha instado a denunciar el canal que os estafó".