Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Acepta un trabajo de escribir reseñas de hoteles y acaba con casi 7.000 euros menos en el banco: "Temo que no es real"
Sociedad
Sociedad

Acepta un trabajo de escribir reseñas de hoteles y acaba con casi 7.000 euros menos en el banco: "Temo que no es real"

"A principios de este año, un reclutador se puso en contacto conmigo por WhatsApp y me ofreció un trabajo donde haría reseñas online de hoteles a cambio de una comisión".

Daniel Cáceres Garriga
Joven frustrado que tiene problemas con el banco y su tarjeta de credito
Joven frustrado que tiene problemas con el banco y su tarjeta de creditoGetty Images

La historia que ha destapado recientemente el diario rumano Libertatea refleja a la perfección cómo operan algunas de las estafas digitales más agresivas del momento. El caso llega a través de un lector del Daily Mail, que decidió compartir su experiencia tras caer en una trampa que comenzó con una oferta laboral aparentemente inocente: escribir reseñas de hoteles desde casa a cambio de una comisión.

Según relata, todo empezó cuando un supuesto reclutador le escribió por WhatsApp. La propuesta le pareció tentadora: "A principios de este año, un reclutador se puso en contacto conmigo por WhatsApp y me ofreció un trabajo donde haría reseñas online de hoteles a cambio de una comisión". Como padre soltero y con dificultades económicas, la idea de obtener ingresos extra sin salir de casa le pareció una oportunidad: "Me pareció una idea atractiva, porque podía hacerlo en casa".

Los estafadores actuaron siguiendo un patrón muy reconocido en fraudes internacionales. Durante las primeras semanas, la víctima recibió pequeños pagos por las reseñas, lo que reforzó su confianza. Pero el engaño no tardó en escalar. Pronto comenzaron a pedirle transferencias para desbloquear supuestas comisiones acumuladas: "Sin embargo, ahora me temo que no es real; poco después, me pidieron que transfiriera dinero para acceder a la comisión que había ganado".

Poco a poco, el afectado llegó a enviar más de 6.000 libras (unos 6.830 euros) con la promesa de recuperar una cantidad mucho mayor. Nada de eso ocurrió. Al contrario, los estafadores le reclamaron todavía más dinero: "Ahora piden otras 6.000 libras para liberar la comisión. Por favor, ayúdame".

El fraude encaja en la tipología de las estafas por pago push, en las que los delincuentes convencen a sus víctimas para que envíen dinero directamente a sus cuentas, siempre bajo excusas relacionadas con desbloqueos, comisiones o supuestos beneficios. Como recuerda Libertatea, este tipo de engaño también se ha extendido por Rumanía, donde miles de personas han recibido mensajes similares a través de WhatsApp.

El lector explicó que, tras el primer contacto, los estafadores le dirigieron a un grupo de Telegram donde se mostraban “beneficios” de otros usuarios y mensajes motivadores. Ese grupo, según un experto citado por el Daily Mail, no era más que una parte del montaje: "Desgraciadamente, este grupo falso solo sirvió para reforzar la elaborada estratagema: presumir de sus propios beneficios económicos y animarte a seguir el plan".

Pese a que se contactó con bancos y plataformas de pago, incluido Revolut, ninguna entidad pudo recuperar el dinero. Tampoco Meta (propietaria de WhatsApp) ni Telegram ofrecieron soluciones más allá de recomendaciones generales: "Meta dice que ofrece herramientas para proteger a los usuarios (...), mientras que Telegram os ha instado a denunciar el canal que os estafó".

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 