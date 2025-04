Acude a Corea del Norte a ganar una maratón y regresa asombrado con el desarrollo del país: "Sólo lo crees cuando lo ves"

El portugués João Sousa Pinto es uno de los pocos europeos que ha tenido la oportunidad de visitar Corea del Norte en los últimos meses. El corredor ganó la última Maratón Internacional de Pyongyang, famoso por ser una de las pocas puertas de entrada al país asiático.

En declaraciones recogidas por el medio portugués Observador, relata que no tenía la intención de participar en el evento deportivo, pero "se abrieron 200 plazas y decidí inscribirme". "No tuve que hablar con ninguna embajada ni nada. Pagué y viajé directamente de Pekín a Pyongyang en avión con su aerolínea", cuenta.

Sousa no quiso avisar a sus padres de su viaje, puesto que "no quería preocuparlos". "Les dije que estaba en China, sin cobertura. Sabía que si les avisaba, no dormirían en cinco días".

En las fotografías que ha compartido en redes sociales, y a las que ha tenido acceso el digital, "se puede ver una especie de procesión victoriosa con su nombre y origen siendo anunciado en el estadio Kim Il-sung frente a una multitud que le vitoreaba, así como en el podio recibiendo una medalla de oro y un diploma".

Él mismo confiesa que no fue al país a correr la maratón. "Pensaba simplemente en conocer el lugar". En este sentido, lo que más le impactó fue "el apoyo de la gente al deporte". Para Sousa, esto se debe a "una política de fomento, presente en otros países comunistas del pasado y del presente, como China o la Unión Soviética". "Tienen lemas por toda la ciudad, no solo rindiendo homenaje a los líderes, sino también animando a la gente a practicar deporte".

Además, argumenta que "su suerte" fue cambiar la visión que mantenía con respecto a Pyongyang. "Tuvimos la suerte de pasar por zonas que se salían un poco del itinerario planeado". De este modo, dice que "vimos un nuevo hotel que están construyendo allí. Su Arco del Triunfo. También pasamos por algunas universidades que parecían bastante modernas desde fuera".

Al contrario de lo que se piensa, el deportista asevera que "lo que ví fue un país desarrollado, con gente amable". Aunque también afirma que "sé que nos mostraron las partes que querían que viéramos, porque no podíamos estar sólos en la calle, o caminar sin guías".

"Mi idea inicial de Corea del Norte es la misma que la de todos: un país con hambre, siempre en guerra, con gente agresiva. En mi experiencia, no he visto esas cosas". De hecho, celebra que "he hecho amigos norcoreanos que me han abrazado, saludado, mostrado sus aplicaciones, cómo se comunican, dónde comparten cosas, qué usan. No he visto a una sola persona sin hogar".

El deportista concluye bromeando que "si le cuento esto a la gente, dirán que miento, porque es una historia muy extraña, muy diferente de todo lo que pensamos sobre Corea". "Pensarán que mi publicación fue creada con IA".