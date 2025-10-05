Adiós a los baños públicos de toda la vida: la "imagen del terror" que aparece cuando vas a por el papel higiénico

Una innovadora forma de acceder a los baños públicos chinos ha causado sensación en redes sociales. Se trata de una nueva alternativa a los aseos de pago. Tal y como informa el medio finés Ilta Sanomat, se obliga a los clientes a ver anuncios en el móvil para poder obtener papel higiénico. Muchos han tachado la noticia como "una imagen del terror del futuro".

El baño funciona escaneando un QR con el teléfono, que te lleva al anuncio. Una vez que se visualiza el spot, se pueden obtener unos trozos de papel higiénico de la máquina cercana al WC. No obstante, para hacerse con más papel, si fuera necesario, se tendrían que pagar unos 0,5 yuanos chinos (unos 6 céntimos), o ver otro anuncio para evitar pagar.

En un vídeo compartido por la cuenta en la red social Instagram, China Insider, y también consultado por el medio finlandés, se puede ver a una persona escaneando un código QR en un dispensador de papel higiénico, mirando un anuncio y luego recibiendo unos trozos de papel.

"Este sistema está diseñado para reducir el desperdicio", informa la publicación. "Antes, algunas personas abusaban del papel gratis. Ahora, todo se reduce a ver un anuncio o pagar una moneda", se asegura en la publicación.

Esta no es la primera vez que China trata de restringir el uso de papel higiénico en sus aseos públicos. En 2017, se instalaron dispensadores de papel higiénico equipados con software de reconocimiento facial en los baños públicos ubicados en una zona de alta intensidad turística en Pekín.

En este último caso, y de acuerdo a la información difundida, el usuario del baño era recibido por "una amable voz robótica" que saludaba en un primer momento. Tras el reconocimiento facial, las máquinas dispensaban una tira de papel higiénico de unos 60 centímetros de largo. "No le daban más papel a la misma persona hasta que habían transcurrido nueve minutos".