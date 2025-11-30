Adiós a las bicis de toda la vida: un inventor de 80 años quiere revolucionar el sector con su "rueda al viento"

La bicicleta, tal y como la conocemos hoy, podría transformarse en una nueva realidad. Se trata de un hombre italiano que lleva toda la vida imaginando como reconvertir este medio de transporte para volverlo más eficiente. Hace diez años lo descubrió, y pocos días antes de su octogésimo cumpleaños, celebrado ayer (23 de noviembre), el Ministerio de Empresa y Hechos en Italia ha reconocido al veronés Giancarlo Locatelli con la patente de invención, coronando una historia que sorprende por su tenacidad y creatividad.

Tal y como informa el medio de comunicación italiano L'Arena, este certificado de patente le fue entregado por sus tres hijos Matteo, Monica y Chiara durante su fiesta de cumpleaños, "en medio de incredulidad y emoción". Esto fue una sorpresa para el protagonista, que no era consciente de que su invención había sido reconocida oficialmente.

Según los detalles biográficos publicados, nació en noviembre de 1945. Comenzó como carpintero, y durante muchos años fue portero en un edificio de apartamentos en la ciudad de Verona, donde aún reside. Pero, "su verdadera pasión" siempre fue "la invención": "con su curiosidad, su gran destreza manual y una predisposición natural a la mecánica".

"Sus ideas nacieron observando la realidad que le rodeaba, como aquella vez que, al ver a su esposa volver del supermercado cargada de sobres, diseñó un vestido prototipo con grandes bolsillos y estratégicamente situado para equilibrar el peso de la compra y hacer menos esfuerzo", reza la publicación. Asimismo, muchas de sus invenciones han mejorado la vida de sus vecinos, pero el proyecto que "más tiempo le ha quitado" es la rueda de la bicicleta, "capaz de explotar la energía del viento".

De este modo, la idea se le ocurrió hace una década y "desde entonces no ha dejado de trabajar en ella, buscando nuevas formas de perfeccionarla". La rueda, que puede instalarse en cualquier bicicleta, aprovecha tanto el viento natural como el viento generado por el pedaleo. De este modo, gracias a una serie de ventiladores, captura la fuerza del aire y facilita el empuje, sin necesidad de recurrir a baterías u otras fuentes externas de energía.

La patente cierra un largo camino de experimentación y pruebas, pero para el protagonista es, ante todo, el comienzo de un nuevo reto: llevar la "rueda al viento" en las bicicletas de todos.