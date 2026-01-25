Adiós a las hamburguesas en las marquesinas: Ámsterdam prohíbe los anuncios de carne porque "no puedes decir que te tomas en serio el clima y permitirlos"

El logotipo del Coronel Sanders, fundador del restaurante de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC), el 1 de septiembre de 2025 en Londres, Inglaterra. La cadena estadounidense de comida rápida KFC.

Ámsterdam dará un paso inédito en la regulación de la publicidad urbana. A partir del 1 de mayo, quedará prohibida la publicidad de carne y de productos vinculados a combustibles fósiles en el espacio público, incluidas vallas, marquesinas y otros soportes exteriores.

La decisión, aprobada por amplia mayoría en el ayuntamiento, vuelve a situar a la capital neerlandesa en el centro del debate europeo sobre clima, consumo y hasta dónde pueden —o deben— llegar las políticas municipales.

La medida no afecta a la publicidad dentro de los propios establecimientos: las carnicerías y restaurantes podrán seguir anunciando sus productos en escaparates o locales, pero no en soportes públicos gestionados por el municipio.

Un giro irónico que no cambió el final

La sesión dejó una de las escenas más comentadas del debate. El líder del partido de derechas JA21, Kevin Kreuger, aseguró haber debatido la propuesta "a fondo", incluso con miembros vegetarianos de su formación, y dejó caer que la iniciativa "merecía la pena intentarlo". Los aplausos de la izquierda no se hicieron esperar… hasta que remató con un "¡es broma!", según publicó el medio holandés Het Parool.

Kreuger calificó la propuesta como "el fracaso de la política climática de Ámsterdam" y acusó al consistorio de centrarse en “prohibir fotos de albóndigas” mientras los problemas estructurales siguen sin resolverse. JA21 votó en contra, pero su rechazo no fue suficiente para frenar la iniciativa.

Una norma vinculante, no acuerdos “de buena fe”

La propuesta fue impulsada por GroenLinks y el Partido por los Animales, con años de trabajo detrás. Sus promotoras defendieron que los acuerdos contractuales con las empresas de publicidad exterior no han funcionado.

Ámsterdam ya había aprobado en 2020 limitar la publicidad de combustibles fósiles —como vuelos baratos o marcas de gasolina—, pero, según denunciaron, los anuncios siguieron apareciendo. "Llevamos años trabajando en esto y, aun así, esos anuncios siguen ahí", resumieron desde la izquierda.

De ahí la apuesta por modificar la Ordenanza Municipal General (APV), dotando a la prohibición de carácter obligatorio.

No es un caso aislado. La Haya ya prohibió la publicidad de combustibles fósiles por esta vía, una decisión que fue respaldada por los tribunales. Otros municipios, como Bloemendaal o Haarlem, han hecho lo propio con la publicidad de carne.

Dudas legales, aplicación compleja y "cero euros"

La oposición más dura vino desde D66, formación liberal que gobierna en coalición en la ciudad. La concejala Daniëlle de Jager alertó de falta de claridad jurídica y problemas prácticos: pizzas con y sin carne, imágenes de coches con emisiones poco claras o furgonetas rotuladas con productos mixtos.

También criticó que no se haya previsto presupuesto alguno para aplicar la norma. "Cero euros. O se crean normas y se cumplen, o no se crean. Las normas que no se aplican socavan la autoridad", advirtió. En esta línea se situaron el VVD y el CDA, que alertaron de paternalismo y riesgos legales, además de acusar a D66 de moverse por intereses electorales.

El contrato con JCDecaux y la votación final

La concejala responsable de tráfico y espacio público, Melanie van der Horst (D66), insistió en que los beneficios reales de la prohibición son limitados. Según sus datos, la publicidad de carne supone apenas el 0,1 % de la publicidad exterior, frente al 4,3 % de la vinculada a combustibles fósiles. A su juicio, el riesgo de litigios es elevado, sobre todo por contratos vigentes con operadores como JCDecaux.

Pese a las advertencias, el pleno del ayuntamiento aprobó la medida con 27 votos a favor de un total de 45. La respaldaron, además de GroenLinks y el Partido por los Animales, el Partido Laborista, el Partido Socialista, Volt, el Partido por el Mañana y De Vonk.