Ainhoa, ganadera con 380 vacas: "El relevo generacional no existe porque esto es un trabajo esclavo. Y yo no quiero que mis hijos vivan como yo"

Una profesional de la ganadería con una tableta, en una imagen de archivo.

Ainhoa Labaka no habla desde un despacho ni desde una teoría. Habla desde una explotación ganadera en Zizurkil, desde un caserío en el que cada día empieza temprano y termina tarde, si es que termina. Allí, junto a su padre y su hermano, gestiona 380 vacas, 160 de ellas en producción, y sostiene una rutina que no entiende de pausas.

"El relevo generacional no existe".

No es una frase lanzada al aire. Es la conclusión a la que llega después de años viviendo un trabajo que no se puede apagar. Porque en el campo no basta con querer quedarse: hay que poder hacerlo.

Una vida sin pausa

En el caserío Ugarte producen unos 6.000 litros de leche al día. Una cifra que depende de todo: del estado de las vacas, de las enfermedades, de la alimentación o incluso de decisiones sanitarias que llegan sin avisar. Hace unas semanas tuvieron que vacunar a todo el ganado contra la dermatosis nodular y la producción bajó.

Más costes, menos ingresos. "No es un trabajo duro, es un trabajo esclavo".

La diferencia, explica, está en que no hay desconexión. Las vacas comen todos los días, se ordeñan todos los días y necesitan atención constante. No hay fines de semana ni festivos que valgan.

Y, además, cada vez cuesta más sostenerlo.

El impacto de la guerra

"Ya empezamos a notar los efectos de la guerra".

Ainhoa lo explica con cifras muy concretas. El gasoil se ha disparado, el maíz ha subido entre 20 y 30 euros por tonelada, la soja también se encarece y el transporte se complica. En solo dos semanas han gastado 1.000 euros en combustible.

Y eso es solo el principio.

El recuerdo de 2022 sigue muy presente. Entonces, la guerra de Ucrania provocó una subida de costes que puso contra las cuerdas a muchas explotaciones. Ahora, el miedo es que la historia se repita, con un contexto aún más incierto.

"No se paga lo que cuesta producir".

"La gente compra un litro de leche por 1,19 euros… pero no sabe lo que cuesta producirlo". Detrás de ese precio hay alimentación del ganado, combustible, veterinarios, maquinaria, mantenimiento de instalaciones y una inflación constante que no siempre se traslada al consumidor. El margen se reduce, pero el trabajo sigue siendo el mismo. O más.

De otra vida… al caserío

La historia de Ainhoa tampoco es la de alguien que no conociera otra vida. Durante años trabajó como auxiliar de enfermería en un centro odontológico. Tenía estabilidad, horarios definidos y un entorno completamente distinto.

Pero decidió volver.

"Quería otra cosa. Quería formar una familia".

Su padre le ofreció quedarse en el caserío y aceptó. No por tradición, sino por elección. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa elección ha ido cambiando de matices.

"No quiero esto para mis hijos"

"No quiero que mis hijos vivan como yo". La frase pesa más que cualquier dato. Porque no habla solo de un caso concreto, sino de un problema estructural. Cuando quienes están dentro del sector dudan en recomendarlo, el relevo deja de ser una opción natural.

Y pasa a ser una incógnita.

En Euskadi hay miles de explotaciones ganaderas, pero cada vez menos jóvenes dispuestos a asumirlas. No es solo una cuestión económica, aunque influye. Es también una cuestión de vida: conciliación, estabilidad, capacidad de parar.

Porque aquí no se para.

Un sector en equilibrio

El sector intenta adaptarse. Surgen cooperativas, servicios técnicos, asesoramiento, estructuras que buscan dar apoyo integral a las explotaciones. Todo suma, pero no siempre compensa el desgaste.

Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo. Más costes, más presión, más dependencia de factores externos que no se controlan. Y una sensación cada vez más extendida. "Así es muy difícil que alguien quiera quedarse".

Lo que ocurre en el caserío de Ainhoa no es una excepción. Es un reflejo de algo más amplio. Un sector que sostiene parte de la alimentación diaria, pero que vive en equilibrio constante.

Un equilibrio que, cada vez más, depende de decisiones que se toman muy lejos del campo. Y que acaban llegando, tarde o temprano, a cada litro de leche.