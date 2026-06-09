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2.500 conexiones diarias y aún muchas dudas: la DGT lanza un nuevo impulso a la baliza V-16 y a los conos conectados que avisan de obras en tiempo real
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2.500 conexiones diarias y aún muchas dudas: la DGT lanza un nuevo impulso a la baliza V-16 y a los conos conectados que avisan de obras en tiempo real

Una nueva campaña que pretende extender su uso y normalizarlo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un conductor colocando una baliza V-16 en su coche
Un conductor colocando una baliza V-16 en su cocheaudioundwerbung vía Getty Images

Desde que la baliza luminosa V-16 comenzó a ganar protagonismo como sustituta de los tradicionales triángulos de emergencia, miles de conductores han empezado a familiarizarse con una tecnología llamada a transformar la señalización en carretera. Sin embargo, las dudas sobre su funcionamiento y su implantación siguen presentes. Por ello, las autoridades han decidido reforzar su apuesta por estos dispositivos.

Bajo esta premisa, la Dirección General de Tráfico ha decidido redoblar sus esfuerzos para impulsar esta tecnología. Durante una reciente intervención en el Congreso, Pere Navarro destacó que las balizas V-16 ya generan unas 2.500 conexiones al día, aunque reconoció que todavía existen dudas entre muchos conductores. Por ello, adelantó que, de cara a la operación verano, la DGT activará una campaña específica para extender su uso y normalizarlo.

La ofensiva no se limita a las averías particulares, sino que tráfico también quiere impulsar los conos conectados, una tecnología pensada para avisar en tiempo real de obras y cortes en carretera. Según un comunicado de la DGT, estos conos geolocalizables se implementaron el año pasado con el fin de comunicar el inicio y el final de los trabajos. Para ello, desprenden señales luminosas en forma de destello y comunican su ubicación en tiempo real.

Una red viaria más conectada

Estos conos activan automáticamente una incidencia en el Centro de Gestión de Tráfico y comparten la información a través de DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional. De esta forma, los avisos pueden visualizarse en los paneles informativos de la carretera y en los vehículos conectados que circulan por la zona, permitiendo a los conductores anticiparse a la presencia de obras.

El refuerzo llega con una cifra que pone contexto a la urgencia, ya que la DGT informa que en 2023 se registraron 131 siniestros vinculados a obras de mantenimiento y conservación en las carreteras, de los cuales 21 fueron con operarios expuestos en la calzada o sus inmediaciones y 110 dentro de vehículos de trabajo. Por ello es crucial favorecer la protección de los trabajadores mientras desempeñan su función laboral.

La DGT defiende que señalizar mejor estas zonas, incluso cuando no haya trabajadores en ese momento, reduce el riesgo tanto para quienes están sobre el asfalto como para quienes circulan por él. Con ello, el organismo busca avanzar hacia una red viaria española más conectada, capaz de informar de los peligros en tiempo real y anticiparse a los accidentes antes de que se produzcan. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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