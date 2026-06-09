2.500 conexiones diarias y aún muchas dudas: la DGT lanza un nuevo impulso a la baliza V-16 y a los conos conectados que avisan de obras en tiempo real

Desde que la baliza luminosa V-16 comenzó a ganar protagonismo como sustituta de los tradicionales triángulos de emergencia, miles de conductores han empezado a familiarizarse con una tecnología llamada a transformar la señalización en carretera. Sin embargo, las dudas sobre su funcionamiento y su implantación siguen presentes. Por ello, las autoridades han decidido reforzar su apuesta por estos dispositivos.

Bajo esta premisa, la Dirección General de Tráfico ha decidido redoblar sus esfuerzos para impulsar esta tecnología. Durante una reciente intervención en el Congreso, Pere Navarro destacó que las balizas V-16 ya generan unas 2.500 conexiones al día, aunque reconoció que todavía existen dudas entre muchos conductores. Por ello, adelantó que, de cara a la operación verano, la DGT activará una campaña específica para extender su uso y normalizarlo.

La ofensiva no se limita a las averías particulares, sino que tráfico también quiere impulsar los conos conectados, una tecnología pensada para avisar en tiempo real de obras y cortes en carretera. Según un comunicado de la DGT, estos conos geolocalizables se implementaron el año pasado con el fin de comunicar el inicio y el final de los trabajos. Para ello, desprenden señales luminosas en forma de destello y comunican su ubicación en tiempo real.

Una red viaria más conectada

Estos conos activan automáticamente una incidencia en el Centro de Gestión de Tráfico y comparten la información a través de DGT 3.0 y del Punto de Acceso Nacional. De esta forma, los avisos pueden visualizarse en los paneles informativos de la carretera y en los vehículos conectados que circulan por la zona, permitiendo a los conductores anticiparse a la presencia de obras.

El refuerzo llega con una cifra que pone contexto a la urgencia, ya que la DGT informa que en 2023 se registraron 131 siniestros vinculados a obras de mantenimiento y conservación en las carreteras, de los cuales 21 fueron con operarios expuestos en la calzada o sus inmediaciones y 110 dentro de vehículos de trabajo. Por ello es crucial favorecer la protección de los trabajadores mientras desempeñan su función laboral.

La DGT defiende que señalizar mejor estas zonas, incluso cuando no haya trabajadores en ese momento, reduce el riesgo tanto para quienes están sobre el asfalto como para quienes circulan por él. Con ello, el organismo busca avanzar hacia una red viaria española más conectada, capaz de informar de los peligros en tiempo real y anticiparse a los accidentes antes de que se produzcan.