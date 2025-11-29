Albino, albañil boliviano en España: "Son 1.300 o 1.400 euros, en Bolivia hablamos de 400"

El creador de contenido y emprendedor español, Adrián G. Martín, ha entrevistado para su canal de YouTube a todo un equipo de construcción para conocer de cerca el trabajo que realizan y los retos a los que se enfrentan. Sin lugar a dudas, la albañilería es uno de los oficios más infravalorados, según cuenta Damian, un obrero que ha charlado con Adrián.

"Parece que los albañiles no somos importantes y la verdad, si no fuera por nosotros, la gente no tendría casas arregladas ni podría tener las casas como las tiene. "Nuestro trabajo está bastante devaluado porque dicen que venga un albañil y hace el trabajo sucio", ha declarado el trabajador.

Albino, compañero de Damian, se pronuncia respecto al bajo sueldo que percibe un albañil a comparación de otras profesiones. "Los mecánicos cobran más que los albañiles. Te arreglan un coche, pero tú les estás haciendo una casa", reflexiona el oficial de primera.

Comparación salarial entre España y Bolivia

"El sueldo no es ideal, pero mirando al exterior uno se da cuenta de que hay países incluso peor", agrega el operario procedente de Bolivia, quien lleva 17 años trabajando en el sector y seis años ejerciendo en España. "El salario en España es de 1.300 o 1.400 euros, en Bolivia hablamos de 400", afirma en el video Albino, una diferencia sumamente significativa.

De hecho, según el informe titulado "Inmigración y mercado de trabajo en España (II): la inmigración latinoamericana" publicado por el Real Instituto Elcano el pasado lunes 17 de noviembre, actualmente hay más de 100.000 bolivarianos residiendo en España. De todos ellos, el 17,3% se dedica a trabajos cualificados de industrias manufactureras y construcción.

Albino comenta también las variables en la composición del sueldo para un obrero en España, donde aspectos como la peligrosidad, la antigüedad y la zona en la que se trabaje afectan el monto de la retribución económica que se recibe. Eso sí, lo que varía en el trabajo de la construcción, entre España y Bolivia, es las horas de trabajo diariamente: 8 horas en ambos países.

La construcción en España está en auge

Un albañil argentino, conocido en redes sociales como 'Tu amigo constructor', se ha referido en TikTok sobre el arduo proceso que tuvo que experimentar para legalizar su situación en nuestro país y así poder trabajar sin inconveniente alguno. "Cuando uno viene a trabajar aquí a España, piensa que es tal vez como en Argentina o en otro lugar de Sudamérica, que uno va y se ofrece y lo toman. Bueno, aquí no, aquí no pasa eso, ¿eh? Aquí sin papeles es muy difícil", explica en el vídeo. "Tuve que averiguar, asesorarme, consultar y moverme para hacer trámites que te requieren aquí en Extranjería para poder estar de manera legal".

No obstante, el albañil confiesa que una vez completó dicho trámite, se dio cuenta de que la construcción en España está en auge. "España hoy, bajo mi punto de vista, está atravesando un momento muy bueno en cuanto a la construcción, en todo lo que es la Costa del Sol".