Andrea Urzaiz, productora de aceite de oliva virgen extra: "La gente que está en el campo no es gente oculta que no sabe, que no le ha dado para otra carrera"

Aún hoy, gran parte de la sociedad sigue arrastrando la falsa creencia de que el sector agrícola es un refugio desprofesionalizado para aquellos que no tienen estudios. Para desterrar este estereotipo, Andrea Urzaiz, productora de aceite de oliva virgen extra (AOVE), ha querido alzar la voz en una reciente entrevista para Landari, un medio digital especializado en dar visibilidad a los profesionales de la industria agropecuaria en España.

Andrea es uno de los pilares de Aceite Artajo, una empresa familiar ubicada en Fontellas (Navarra) y dedicada a la producción de "oro líquido" ecológico. El proyecto fue impulsado en 1998 por su padre, Francisco Urzaiz, y ahora ella, junto a su hermano Carlos, ha decidido tomar las riendas para garantizar el futuro del negocio.

Vocación pura y el todoterreno de la empresa familiar

“Mi padre empezó un poco con este proyecto y poco a poco fuimos entrando tanto mi hermano como yo. Es nuestra vocación, directamente desde lo que vivimos de pequeños, siempre relacionados con el sector agrícola”, comenta la joven.

Andrea explica cómo fue su inmersión en la empresa y la enorme versatilidad que exige el día a día. “Fue meternos a Ingeniería Agrónoma y, como una cosa muy natural, empezar a trabajar aquí, desde la parte comercial, productiva, calidad. Ya sabes lo que pasa con las empresas familiares, hacemos todos de todo”, complementa.

Alta tecnología y talento frente a prejuicios

La ingeniera hace especial hincapié en el altísimo nivel de preparación que exige el campo hoy en día, un factor innegociable para poder ser competitivos. “Ahora el sector agrícola tiene que ser profesional, para que sea eficiente, para aplicar mucha tecnología que ahora hay en el campo; tienes que tener formación”.

En esta misma línea, Andrea subraya que la agricultura moderna ofrece muchísimas salidas laborales y rompe una lanza a favor del talento rural. “La gente que está en el campo no es gente oculta que no sabe, que no le ha dado para otra carrera”, puntualiza.

Ante el crítico problema del relevo generacional que asfixia a nuestros pueblos, la productora anima a los más jóvenes a no dar la espalda al medio rural y a ser valientes para continuar con los negocios agropecuarios de sus familias si tienen la oportunidad.

“Que se dediquen a lo que les gusta, porque el campo tiene mucho de ese componente vocacional también; sobre todo que valoren la opción de dedicarse a ello, porque hay mucha gente que lo descarta de primeras, que no se den por vencidos rápido”, sugiere Andrea, dejando claro que el futuro de nuestra alimentación pasa por las manos de jóvenes preparados como ella.