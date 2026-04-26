Un exmilitar británico ha visitado 140 países y elige una ciudad española como su favorita de todo el mundo: "Me marcho cada vez con nuevos amigos después de media hora en un bar"

A sus 40 años, un exmilitar británico ha logrado cumplir el sueño de cualquier viajero: recorrer gran parte del planeta. Después de haber tenido el privilegio de visitar 140 países (lo que supone más del 70% del mundo), el hombre confiesa que tiene un ganador absoluto. Su país favorito, sin lugar a dudas, es España. Así lo expone a través de un artículo publicado recientemente por Business Insider.

Se trata de Chris D. Brown. El veterano no escatima en halagos a la hora de destacar los múltiples encantos de nuestra sociedad, empezando, cómo no, por la buena mesa. Desde los pintxos del País Vasco hasta el pescaíto frito de Andalucía, el británico confiesa estar profundamente enamorado de nuestra gastronomía.

“Mi restaurante favorito de todo el mundo se llama Alfarería 21 Casa Montalván y está en el barrio de Triana, en Sevilla. La comida es excelente, pero lo que realmente me encanta es el personal. Todos los que he conocido han sido siempre atentos e increíblemente amables”, declara.

Transporte "bueno, bonito y barato"

Otro de los aspectos que más ha sorprendido al exmilitar es la envidiable red de transporte público que conecta nuestras ciudades. “Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla cuentan con sistemas de transporte público que cubren una amplia zona y tienen precios razonables. Algunos billetes sencillos de autobús cuestan tan solo 1,50 euros”, detalla asombrado.

“Además, en todo el país, siempre he encontrado que el transporte público es fiable, limpio y asequible”, señala, marcando una clara diferencia con los precios y el estado de las redes en el Reino Unido.

El flechazo definitivo

Sin embargo, Brown tiene claro que el verdadero tesoro de España no son sus monumentos ni sus infraestructuras, sino su gente. El británico admite que le fascina lo extrovertidos y abiertos que somos, haciendo una mención especial a los sevillanos.

“Lo que más me gusta de la ciudad es su gente. Son de las personas más amables que he conocido. Me marcho cada vez con nuevos amigos después de media hora en un bar”, sostiene.

El choque cultural positivo ha sido tal que a veces le cuesta asimilar nuestra hospitalidad. “He perdido la cuenta de las veces que me han invitado, y he asistido, a fiestas o eventos organizados por personas que conocí apenas dos horas antes en Sevilla”, agrega.

Brown afirma que no hay ningún país en el planeta comparable a España; para él es un destino "inigualable" del que no se ha aburrido tras visitarlo anualmente durante los últimos 15 años. “Aunque he estado en España más de una docena de veces, nunca me canso de saborear la gastronomía local, contemplar las hermosas vistas y explorar su increíble arquitectura”, añade.

De hecho, el veterano ya tiene marcada en rojo su próxima aventura en nuestro país para este mismo 2026, un año histórico para la arquitectura nacional. “Ya estoy deseando volver este año para ver la Sagrada Familia finalmente terminada después de más de 140 años de construcción. Y estoy seguro de que allí también disfrutaré de muchas otras aventuras nuevas”, concluye el británico, convertido ya en un embajador de lujo para nuestra tierra.