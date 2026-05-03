Llevo semanas probando el Lenovo Yoga 9i (2 en 1) y desprende aura por todas partes: el portátil total para un rendimiento total

Resumen: En esta vida, hay pocas cosas que uno puede tener claro. Después de haber probado el portátil de Lenovo, el Yoga 9i (2 en 1) Gen 10 Aura Edition, mi experiencia con los ordenadores no va a seguir siendo igual. Con un tamaño de 14 pulgadas y 1,32 kilos de peso, ofrece una versatilidad total en un diseño muy elegante. Con una pantalla táctil de otra liga, PureSight OLED de hasta 2.8 K y hasta 1.100 nits de brillo, y un nuevo Yoga Pen que ofrece una precisión milimétrica. Pero la cosa no queda ahí. Su procesador Intel Core Ultra 7 es perfecto para ofrecer un rendimiento total y, de paso, una integración de la IA muy natural. Su batería de 75 Wh o su sonido a través de cuatro altavoces lo convierten en un portátil muy recomendable.

Ventajas

Igual no es lo habitual, pero su pantalla PureSight OLED 2.8 K es, para mí, su principal punto fuerte. En parte, porque gira 360 grados y se convierte en una tablet de 14 pulgadas en cuestión de segundos.

Su procesador, el Intel Core Ultra 7, ofrece un rendimiento premium para todo tipo de usos. Desde el lado gaming al productivo.

Si hay algo que se hace notar en el portátil es una integración plena y muy potente de la IA, gracias al AI Core, que potencia el ritmo.

En diseño, suele ser difícil ver una sincronización similar entre elegancia y potencia, y Lenovo lo ha conseguido en un cuerpo ultradelgado.

Desventajas

Es un portátil al que es muy difícil ponerle una pega, pero sí creo que su precio es un poco elevado. Ronda los 2.290 euros.

El Lenovo Yoga 9i (2 en 1) Gen 10, en un color azul muy elegante. Sergio Coto - El HuffPost

Mi reseña del Lenovo Yoga 9i (2 en 1) Gen 10 Aura Edition

Sorpresa, con mayúsculas. He probado en estas últimas semanas el nuevo Lenovo Yoga 9i (2 en 1) Gen 10 Aura Edition. Dicho así, dirás, muchas palabras para referirte a un ordenador de la compañía. Pero pocas me parecen para todo lo que hay que contar de su potente portátil que también se convierte en tablet con gran facilidad.

En esta ocasión, arranco hablando del diseño. Nada más abrir la caja, me encontré con un producto que rompe un poco con la idea que tenemos ligada a ordenadores con una potencia de aúpa: se pueden hacer portátiles con un rendimiento enorme y un diseño muy elegante.

Lo he probado en el tono azul cósmico y su estética me ha gustado mucho. Para mí es, sin ninguna duda, uno de sus principales puntos fuertes. Apuestan por un cuerpo ultradelgado, de 1,32 kilogramos de peso, con solo 15,9 milímetros de grosor, y que da vibras de un modelo premium.

El Lenovo Yoga 9i (2 en 1) Gen 10, en un color azul muy elegante. Sergio Coto - El HuffPost

En cuanto a sus puertos, en la parte derecha, nos encontramos con dos USB-C Thunderbolt 4 (40 Gbps, DP, PD), un USB-A Gen 3.2 (10 Gbps). En el lateral izquierdo, nos encontramos, además del botón de encendido, un puerto USB-C (40 Gbps, función completa, PD, DP, USB 4) y una toma de audio combinada. Si a eso le sumamos Wifi 7 y Bluetooth 5.4, es una muestra conectividad en su máxima expresión.

Pero para mí, como decía antes, la clave está cuando abrimos el portátil. Su pantalla de 14 pulgadas es, para mí, la joya de la corona. Su panel PureSight OLED táctil de hasta 2.8 K, con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1.100 nits, lo convierten en uno de las mejores en un portátil convertible que he probado hasta la fecha.

¿Y por qué lo digo? Porque la luz y el color se comportan de forma extraordinaria. En algunos juegos es capaz de ofrecer una claridad total y tonos bastante vibrantes para que nada se nos escape. En los detalles está siempre el premio.

No llega solo, ya que además de ofrecer esa versatilidad que lo convierte en una tablet en cuestión de segundos, el Yoga Pen mejora mucho más la precisión. A la hora de dibujar o tomar notas, responde casi como si de un papel y un lápiz se trataran.

En cuanto a su teclado, pese a ser un portátil de 14 pulgadas, su tamaño está pensado a la perfección. Es muy cómodo y cumple con los parámetros de la Premium Suite en la que está trabajando Lenovo. Además, con el espacio perfecto para que teclear no suponga un mal mayor y rodeada su barra de sonido giratorio que integra nada más y nada menos que cuatro altavoces Dolby Atmos. Sin duda, una experiencia muy envolvente.

En el caso de grabar vídeo o hacer videollamadas, cuenta con una cámara de 5 megapíxeles + IR RGB y micrófonos con cancelación de ruido integrada que responden bastante bien hasta en exteriores.

Y ojo, no me puedo olvidar en absoluto de la potencia de su procesador, el Intel Core Ultra 7 258V, que ofrece un rendimiento sideral. Además, cuenta con una gráfica Intel Arc 140V, de 16 GB, y 32 GB de memoria RAM. En mi tiempo de pruebas, con juegos como Valorant o Fortnite, ha ido a la perfección y sin ningún fallo ni en tareas de productividad ni mucho menos a la hora de jugar.

Un rendimiento muy potente, un diseño muy elegante, pero también una autonomía a la altura. Su batería de 75 Whr está diseñada para ofrecer eficiencia y ofrece hasta 29 horas de reproducción de vídeo ininterrumpida.

Y en el día a día, hay un salto todavía mayor en la integración de la inteligencia artificial. Su procesador está pensado para ofrecer una influencia de la IA muy natural. De hecho, se hace notar gracias a AI Core, convirtiéndose en un potenciador de la creatividad y la productividad. Es capaz de gestionar la CPU, NPU, GPU y RAM. Su controlador de IA de confianza (TAC) es capaz de bloquear los datos con seguridad a través de hardware. Y también piensa en la vida útil de nuestra batería. Convirtiéndose en nuestro asistente total y dándonos todas las alas para aprovechar sus armas.

Con todo ello, el Lenovo Yoga 9i (2 en 1) Gen 10 Aura Edition me ha parecido un portátil 2 en 1 muy completo, con una experiencia total tanto en productividad como en lado táctil y de uso del lápiz y un rendimiento de gama alta para conquistarla por completo. El único muro podría estar en su precio actual, superando los 2.290 euros. Pero es una opción perfecta para aquellos que buscan maximizar sus posibilidades y dar rienda suelta a la imaginación.