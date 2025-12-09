Algunas de las luces de Navidad de Nueva York llegan desde un pueblo de Córdoba

Con la llegada de diciembre, las ciudades de toda España ya visten sus espectaculares decoraciones navideñas: avenidas cubiertas de luces, plazas convertidas en escenarios festivos y barrios enteros que brillan en cada atardecer. Detrás de ese resplandor que anuncia oficialmente la Navidad hay historias locales que trascienden fronteras, como la de un pequeño municipio cordobés cuyas creaciones han terminado iluminando algunas de las capitales más emblemáticas del mundo.

Estamos hablando de Puente Genil, una localidad de casi 30.000 habitantes, cuya magia lumínica cada año se ve en avenidas de ciudades como Nueva York, Bruselas o Málaga. Esto es posible gracias a un techo dorado, casi dos millones de puntos LED y una empresa que cumple 80 años: la fábrica local de Ximenez Group, un referente internacional que ha convertido a este municipio cordobés en el origen silencioso del resplandor navideño que ilumina medio mundo.

El grupo pontano, fundado en la década de 1940, firma proyectos en más de 200 ciudades y en alrededor de 50 países, desde capitales europeas hasta metrópolis de América y Asia, lo que explica por qué algunas de las iluminaciones más populares del planeta llevan la etiqueta “hecho en Córdoba”. Este año cumple su 80 aniversario iluminando las calles de medio mundo a la llegada de la Navidad.

Una Navidad sostenible

La compañía nació tras una idea sencilla durante la posguerra: el electricista Francisco Jiménez Carmona montó una estrella de madera con bombillas para decorar el escaparate de su tienda de electrodomésticos. Tal y como recoge El Correo, este adorno pronto pasó de ser una simple curiosidad vecinal a un encargo municipal en cada Navidad y, con el tiempo, a un negocio global con base en la misma localidad que hoy muestra sus novedades.

Para estas fiestas, la empresa ha estrenado en La Matallana un montaje inédito llamado ‘Gold Dream’, un “techo” de destellos dorados que convierte el paseo en un escenario envolvente, y que forma parte de la programación con la que Ximenez celebra su octogésimo aniversario. Para ello se han utilizado cerca de dos millones de puntos LED repartidos en arcos, guirnaldas, farolas y motivos diversos.

Una instalación que incluye, según el recuento municipal, 840 guirnaldas, 280 arcos luminosos, 115 farolas decoradas y 150 árboles naturales ornamentados. Además, algunas piezas incorporan la tecnología Ecogreenlux, un diseño patentado por la empresa que concentra la luz hacia el interior del motivo, reduciendo así hasta un 93% la contaminación lumínica y hasta un 60% el consumo respecto a soluciones convencionales.

Ese enfoque le ha permitido vender no solo estética sino también una promesa medioambiental a ayuntamientos de todo el mundo. Este año, Puente Genil ha acompañado la inauguración del alumbrado con una programación festiva que se prolonga hasta el 5 de enero y agrupa más de una treintena de actividades pensadas para atraer a residentes y visitantes y convertir al municipio en parada obligada para quienes buscan vivir la Navidad más luminosa.