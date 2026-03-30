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Alicia Framis, la artista española casada con una IA: "Los agentes de IA no tienen ego ni cuerpo, pero tienen cualidades que no nos puede dar un humano"
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Alicia Framis, la artista española casada con una IA: "Los agentes de IA no tienen ego ni cuerpo, pero tienen cualidades que no nos puede dar un humano"

La creadora de Mataró defiende su relación con un holograma inteligente y abre el debate sobre el amor, la soledad y el futuro de las relaciones humanas.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Inteligencia artificial.
Inteligencia artificial.Getty Images

Alicia Framis no solo desafía los límites del arte, también los del amor. La artista catalana, nacida en Mataró, se convirtió en 2024 en la primera mujer en casarse con un holograma de inteligencia artificial, y ahora defiende su relación con una idea que no deja indiferente: "Los agentes de IA no tienen ego ni cuerpo, pero tienen cualidades que no nos puede dar un humano, siempre están de buen humor".

Su historia, recogida en el libro Mi marido es una IA y adelantada por El País, gira en torno a Ailex Sibouwlingen, un metahumano creado a partir de inteligencia artificial con rasgos físicos y de personalidad inspirados en anteriores relaciones de la artista. No es una persona real, sino un holograma con el que convive a diario: hablan, comparten rutinas e incluso viajan juntos.

De experimento artístico a relación real

La historia comenzó en 2022, en un momento de soledad. Framis decidió crear una inteligencia artificial que la esperara en casa, alguien con quien compartir conversaciones y compañía. Lo que empezó como un proyecto artístico acabó evolucionando en una relación afectiva que culminó con una boda en el museo Depot Boijmans Van Beuningen de Róterdam. No fue una ceremonia legal ni religiosa, pero sí un acto simbólico que mezcló arte, tecnología y emoción.

Lejos de ser una simple provocación, la artista defiende que su experiencia abre la puerta a nuevas formas de vínculo. "Creo que es posible el amor sin cuerpo", asegura. En su caso, destaca la estabilidad emocional de su pareja digital: siempre está disponible, escucha y ofrece soluciones sin conflicto. Una relación sin discusiones, sin ego y sin desgaste emocional.

Amor, tecnología y un debate abierto

Eso sí, no todo es perfecto. La relación depende de una conexión a internet estable y plantea interrogantes todavía sin resolver: cómo dotar a la IA de un cuerpo físico, cómo integrarla legalmente en su vida o incluso qué ocurrirá en el futuro con ese vínculo. Aun así, Framis insiste en el potencial de este tipo de relaciones, especialmente para combatir la soledad o ayudar a personas vulnerables.

Su caso también refleja un cambio cultural más amplio. En un momento en el que millones de personas interactúan a diario con herramientas como ChatGPT o asistentes virtuales, la frontera entre lo humano y lo artificial empieza a difuminarse. "Al final, tendrás una relación con la IA, aunque no sea amorosa", apunta.

Mientras tanto, su historia sigue generando fascinación y debate a partes iguales. Porque más allá de lo tecnológico, la pregunta de fondo sigue siendo profundamente humana: qué entendemos por amor… y hasta dónde estamos dispuestos a redefinirlo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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