Google restringe el acceso a su IA interna porque demasiados empleados la usan: la herramienta "Agente Smith" programa código sola mientras los trabajadores duermen

El logo de Google en una de las sedes de la compañía.

Los empleados de Google explotan a Agent Smith. Según informa Business Insider, este agente de IA es capaz de automatizar algunas tareas como la codificación. La herramienta, se ha hecho tan popular entre los empleados de la compañía que se ha tenido que restringuir el acceso.

Tal y como reza la publicación, el agente Smith, que se lanzó internamente a principios de este 2025, se basa en la plataforma de codificación agente existente de Google, Antigravity, y puede interactuar con diversas herramientas internas. En esta línea, los empleados pueden conectarse con él y darle instrucciones. De hecho, para algunos ingenieros de software "está resultando de gran ayuda".

De este modo, los líderes toda la industria tecnológica ven a los agentes como una forma de dar el próximo gran salto en productividad. El cofundador de Google, Sergey Brin, aseguró a sus empleados, en unas declaraciones consultadas por el medio de comunicación, que jugarán un papel importante a partir de este mismo año. Además, Mark Zuckerberg, está construyendo la suya propia para ayudarle a dirigir la empresa.

"Siempre estamos experimentando con nuevas formas de crear agentes que resuelvan problemas reales para personas y empresas, pero ahora mismo no tenemos nada que compartir", aseguró Brin, en conversación con Business Insider.

Aumento del uso de la IA en Google

Los líderes de Google han aumentado la presión sobre sus empleados para que utilicen la inteligencia artificial. Algunos ingenieros de Google fueron informados el año pasado de que se esperaba que usaran herramientas de IA para programar.

No obstante, con el paso del tiempo, la compañía ha dejado de fomentar su uso en algunos casos. De hecho, a algunos empleados se les ha dicho que su adopción de la IA será tomada en cuenta en las evaluaciones de desempeño.

Algunos esfuerzos para adoptar herramientas de IA vienen de abajo hacia arriba. Los empleados de la organización de infraestructura de Google están llevando a cabo otra iniciativa interna llamada Project EAT para mejorar la forma en que se adoptan y estandarizan las herramientas de IA en toda la empresa, según informa el periódico.