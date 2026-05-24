Marta Marcè, nutricionista: "A partir de esta etapa, tu cerebro cambia y te importa menos el 'qué dirán'"

El miedo al qué dirán acompaña a diario a muchas personas durante gran parte de su vida. La necesidad de agradar, encajar o evitar el juicio ajeno puede influir en decisiones personales, relaciones e incluso en la autoestima.

Sin embargo, según explica la nutricionista Marta Marcè, hay una etapa en la vida de muchas mujeres en la que esta presión social empieza a perder fuerza hasta el punto en el que ya les da igual lo que piense la gente.

Se tarta de la perimenopausia. La especialista ha hablado sobre este cambio en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, donde asegura que muchas mujeres notan que, a partir de ese momento hormonal, dejan de preocuparse tanto por la validación externa y comienzan a centrarse más en sí mismas.

"Nos empieza a importar mucho menos lo que dirán de nosotras y le damos menos importancia a las cosas", explica Marcè, quien sostiene que este fenómeno no es solo emocional o psicológico, sino también neurológico.

El cerebro cambia durante la perimenopausia

Según detalla la nutricionista, parte de esta transformación tiene relación con la actividad de la amígdala, una estructura cerebral vinculada con la supervivencia, el peligro y la respuesta emocional. "La amígdala se apaga y nos deja de importar tanto lo que dirán", resume.

Durante la etapa fértil, explica, esta región permanece más activa porque, desde una perspectiva evolutiva, encajar socialmente y agradar al grupo era importante para la supervivencia. Sin embargo, con los cambios hormonales de la perimenopausia, esa "alarma social" comienza a disminuir.

A esto se suma otro proceso conocido como "poda neuronal" o "poda sináptica", una reorganización del cerebro en la que se eliminan conexiones consideradas menos relevantes. Según Marcè, entre esas prioridades que pierden peso aparece precisamente la necesidad constante de validación externa.

Menos multitarea, más foco en lo importante

La especialista también relaciona este proceso con otros cambios frecuentes en esta etapa, como la sensación de que el multitasking ya no funciona igual que antes. Lejos de interpretarlo como algo negativo, Marcè lo define como una forma de "eficiencia neurológica".

El cerebro, asegura, comienza a centrarse en lo verdaderamente importante y deja de gastar energía en aspectos considerados superfluos o poco útiles. "Entramos en un foco diferente", señala. Para muchas mujeres, este cambio supone una mayor autenticidad y libertad emocional. La necesidad de agradar constantemente disminuye y aparecen decisiones más alineadas con los propios deseos y valores.

El peso del juicio social

El miedo al rechazo y a la crítica sigue siendo uno de los factores que más ansiedad genera. Los expertos recuerdan que esta necesidad de aceptación tiene raíces evolutivas profundas de que pertenecer al grupo garantizaba protección y supervivencia.

Sin embargo, cuando la opinión ajena condiciona continuamente la conducta, puede aparecer inseguridad, dependencia emocional y pérdida de identidad. Por eso, especialistas en salud mental insisten en la importancia de fortalecer la autoestima, aprender a tolerar la desaprobación y actuar desde la coherencia personal.