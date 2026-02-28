Amenazas de violación, insultos y puntuaciones de atractivo: una chica de 15 años enseña a los adultos lo que realmente ven las adolescentes cada día al abrir Instagram

Las redes sociales se han vuelto casi una extensión del cuerpo humano. Las personas, sobre todo los jóvenes, utilizan las plataformas digitales durante horas al día, espacios digitales dedicados para la interacción y el entrenamiento.

Sin embargo, la dinámica de dichas plataformas se ha visto contaminada con el pasar del tiempo. El ciberacoso es una problemática que afecta a la población mundial. En el Reino Unido, una joven en entrevista con el medio local The Guardian denuncia la exposición al contenido misógino al cual ella y las mujeres en el mundo están expuestas.

Las plataformas digitales están infestadas

Para la joven, plataformas como Instagram o TikTok pasaron de ser unos canales divertidos y agradables a considerarlos espacios repudiables e inseguros. "Intento evitar la misoginia en línea, pero me la encuentro constantemente cada vez que abro mis aplicaciones de redes sociales habituales", confiesa.

"Si una chica de mi edad publica un video de sí misma en línea, la sección de comentarios se llenará de comentarios cosificadores y llenos de odio, sin importar el tema de su publicación", complementa.

La chica explica que esta situación ha repercutido directamente en su diario vivir. "Si paso incluso 10 minutos en una aplicación como Instagram, la cierro, desanimada e infeliz por ser una chica. Usar las redes sociales ha arruinado mi autoestima y mi relación con el mundo, y casi a diario siento odio hacia mi género, mi apariencia o incluso hacia los adolescentes como categoría", sostiene.

Una alternativa para hacerle frente a la misoginia

El gobierno del Reino Unido está evaluando implementar un proyecto de ley, el cual consiste en la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años, precisamente para intentar mitigar dicho asunto.

La adolescente, cuya identidad es anónima, manifiesta su total apoyo a dicha posible medida. "Una prohibición de redes sociales para menores de 16 años podría evitar que los chicos jóvenes vean un sinfín de contenido que trata a las mujeres con desprecio y odio", agrega.

"Una prohibición podría no solucionar el problema, pero ayudaría. Si la sociedad no puede detenerlo, puede demostrar que lo desaprueba", concluye.