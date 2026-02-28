Erik, 16 años, recorre 45 minutos en bici para hacer trabajos de jardinería: "No me interesa mucho la escuela"

Perseguir los sueños siempre es el mejor camino que escoger. Según publica el diairo holandés AD, Erik-Jan Langelaar tiene 16 años y lleva año y medio sacando a flote su propia empresa de jardinería. El protagonista se encarga del mantenimiento del jardín, pero también crea nuevos huertos. Eso sí, no tiene medios para trasladarse a sus clientes, por lo que tiene que llevar sus pesadas herramientas en una bicicleta.

Tal y como él mismo cuenta en conversación con el medio de comunicación, comenzó a dedicarse a la jardinería a los 13 años. "Eso fue en verano, porque estaba aburrido hasta la muerte", se ríe. "Entonces mi padre me dijo: ve con un conocido que sea jardinero. Fue genial". Ese verano fue un punto de inflexión en su vida: dejo la escuela y fundó su propia empresa de jardinería.

"Solo estaba haciendo presentaciones en PowerPoint", cuenta. "Entonces pregunté al conocido si podía hacer unas practicas con él, y aceptó". Este trabajo duró únicamente cuatro días. "Solo quería ponerme a trabajar, no me gusta mucho el colegio". Tras tres años de instituto, Erik-Jan cambió a la formación de jardinería sin diploma, pero con un "certificado de buena conducta". Actualmente está terminando sus exámenes.

La gran solución: un carné de conducir

En su entrevista con el periódico holandés, el joven celebra que su empresa va bien, pero que podría aumentar sus beneficios si tuviera "la gran solución": un carné de conducir. Por el momento, pasa mucho tiempo en la bicicleta trasladándose a los jardines de sus clientes; o, muchas veces, requiere que su hermano o su padre le recojan. "Siempre hay un enigma logístico", se queja.

No obstante, se encuentra en proceso: hace una semana tuvo su primera clase de conducción. El desea con fuerzas una furgoneta para trasladar todas sus herramientas de jardinería. De hecho, sabe precisamente cuál quiere comprar: una Mercedes sprinter "con mi logo". "Mucha gente me gente pregunta: ¿por qué vienes en bici? Entonces respondo que no tengo elección".

Lo que más le gusta de su trabajo: el paisajismo de jardines. "Entras en un jardín donde todo es un desastre, pero luego te vas una semana después y has entregado un jardín realmente bonito", celebra, claramente emocionado. Pero le gusta mucho "la variedad": "También me gusta cortar el césped unas horas."