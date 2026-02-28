Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Erik, 16 años, recorre 45 minutos en bici para hacer trabajos de jardinería: "No me interesa mucho la escuela"
en directo
Irán bombardea instalaciones militares de EEUU en Qatar, Emiratos Árabes, Bahréin y Kuwait
Sociedad
Sociedad

Erik, 16 años, recorre 45 minutos en bici para hacer trabajos de jardinería: "No me interesa mucho la escuela"

Hace un año, con 15, fundó su propia empresa.

Redacción HuffPost
Un plano detalle de un jardinero plantando una semilla en la tierra
Un jardinero plantando una semilla en la tierra.Getty Images

Perseguir los sueños siempre es el mejor camino que escoger. Según publica el diairo holandés AD, Erik-Jan Langelaar tiene 16 años y lleva año y medio sacando a flote su propia empresa de jardinería. El protagonista se encarga del mantenimiento del jardín, pero también crea nuevos huertos. Eso sí, no tiene medios para trasladarse a sus clientes, por lo que tiene que llevar sus pesadas herramientas en una bicicleta. 

Tal y como él mismo cuenta en conversación con el medio de comunicación, comenzó a dedicarse a la jardinería a los 13 años. "Eso fue en verano, porque estaba aburrido hasta la muerte", se ríe. "Entonces mi padre me dijo: ve con un conocido que sea jardinero. Fue genial". Ese verano fue un punto de inflexión en su vida: dejo la escuela y fundó su propia empresa de jardinería.

"Solo estaba haciendo presentaciones en PowerPoint", cuenta. "Entonces pregunté al conocido si podía hacer unas practicas con él, y aceptó". Este trabajo duró únicamente cuatro días. "Solo quería ponerme a trabajar, no me gusta mucho el colegio". Tras tres años de instituto, Erik-Jan cambió a la formación de jardinería sin diploma, pero con un "certificado de buena conducta". Actualmente está terminando sus exámenes.

La gran solución: un carné de conducir

En su entrevista con el periódico holandés, el joven celebra que su empresa va bien, pero que podría aumentar sus beneficios si tuviera "la gran solución": un carné de conducir. Por el momento, pasa mucho tiempo en la bicicleta trasladándose a los jardines de sus clientes; o, muchas veces, requiere que su hermano o su padre le recojan. "Siempre hay un enigma logístico", se queja.

No obstante, se encuentra en proceso: hace una semana tuvo su primera clase de conducción. El desea con fuerzas una furgoneta para trasladar todas sus herramientas de jardinería. De hecho, sabe precisamente cuál quiere comprar: una Mercedes sprinter "con mi logo". "Mucha gente me gente pregunta: ¿por qué vienes en bici? Entonces respondo que no tengo elección".

Lo que más le gusta de su trabajo: el paisajismo de jardines. "Entras en un jardín donde todo es un desastre, pero luego te vas una semana después y has entregado un jardín realmente bonito", celebra, claramente emocionado. Pero le gusta mucho "la variedad": "También me gusta cortar el césped unas horas."

Redacción HuffPost

Más de Sociedad