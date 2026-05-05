Ámsterdam, contra el turismo masivo: máximo 15 días al año para alquilar tu Airbnb en ocho barrios del centro, con multas que pueden alcanzar los 12.000 euros

Ámsterdam ha decidido plantar cara al turismo masivo con una de las medidas más contundentes vistas hasta ahora en Europa: limitar el alquiler turístico en viviendas a solo 15 días al año en ocho barrios del centro, bajo amenaza de multas que pueden llegar hasta los 12.000 euros.

La medida, que afecta a algunas de las zonas más tensionadas de la ciudad, supone un endurecimiento radical de la normativa existente. Hasta ahora, el alquiler vacacional ya estaba regulado, pero el nuevo límite prácticamente convierte esta actividad en algo residual para los propietarios en esos distritos. La decisión coloca a la capital neerlandesa en la primera línea de una ofensiva continental contra plataformas como Airbnb. El mensaje del Ayuntamiento es claro: el centro histórico deja de ser un espacio para el negocio turístico y vuelve a priorizar su función residencial.

Recuperar las casas para vivir

El objetivo principal es frenar la transformación de viviendas en alojamientos turísticos, un fenómeno que, según las autoridades, ha contribuido al encarecimiento de los alquileres y a la pérdida de identidad de los barrios.

En los últimos años, miles de pisos han sido retirados del mercado tradicional para ser explotados como alquileres de corta estancia, intensificando así la presión sobre el acceso a la vivienda, reduciendo una oferta que ya de por sí es insuficiente.

Pero lo que realmente marca la diferencia en esta nueva normativa es su carácter disuasorio: las sanciones económicas pueden alcanzar los 12.000 euros, una cifra diseñada para hacer que incumplir la ley deje de ser rentable. No se trata solo de regular, sino de cambiar comportamientos.

Un problema comunitario

Ámsterdam no está sola en esta cruzada. Ciudades como París, Venecia, Berlín, Viena o Edimburgo ya han puesto en marcha restricciones similares, en lo que puede ser el inicio del fin de la expansión sin control de los alquileres turísticos en Europa.

De momento, cada país está probando sus propias medidas siguiendo distintas líneas de actuación, pero parece que al menos el debate ya no es si hay o no que limitar este modelo de negocio, sino cuál es la manera más factible de hacerlo.

Esta tendencia restrictiva responde a un diagnóstico compartido entre la mayoría de ciudades europeas: este modelo de negocio ha pasado a competir y a ahogar directamente al mercado residencial.

La tensión no deja de crecer

Detrás de estas decisiones hay también una creciente presión vecinal. En muchos barrios, los residentes denuncian la "turistificación" de sus calles: rotación constante de visitantes, aumento del ruido y desaparición del comercio local tradicional. La limitación a 15 días busca precisamente devolver estabilidad a estas zonas.

El pulso entre ciudades y plataformas digitales entra así en una nueva fase. Mientras los gobiernos locales endurecen las reglas, el modelo de negocio de los alquileres de corta duración se enfrenta a un entorno cada vez más restrictivo.

Con esto, Ámsterdam ha dado un paso más allá: ya no se trata solo de regular el turismo, sino de ponerle límites realistas y cuantificables. Y la capital holandesa lo ha hecho de manera severa: 15 días al año.