Animan a dejar de colgar los trapos de cocina de la puerta del horno por una cuestión de higiene

En Finlandia, una nueva tendencia doméstica está ganando terreno entre quienes buscan mejorar la organización y la higiene en sus cocinas. Se trata de abandonar la costumbre de colgar los paños de cocina en la puerta del horno, una práctica común pero cada vez más cuestionada por sus inconvenientes.

Aunque el asa del horno parece un lugar idóneo para tener el paño a mano, expertos en soluciones para el hogar advierten que esta ubicación favorece la acumulación de humedad, suciedad y malos olores. Además, el paño suele arrugarse, no se mantiene en su sitio y puede interferir con el uso del horno, generando desorden y comprometiendo la limpieza del espacio.

Ante esta problemática, han surgido alternativas más modernas y eficaces. Una de las más populares son las barras extraíbles sin necesidad de taladrar, que se instalan directamente en los muebles de cocina. Estas barras permiten colgar los paños de forma ordenada y accesible, sin afectar la estética ni la funcionalidad del entorno. Su instalación es sencilla, no requiere herramientas adicionales y se adapta a distintos tamaños y tipos de mobiliario gracias a sus diseños deslizantes.

Para cocinas pequeñas, los ganchos adhesivos representan otra opción práctica. Estos pueden colocarse en cualquier rincón y ofrecen una solución compacta y versátil. Al no requerir perforaciones, son ideales para quienes viven en alquiler o prefieren evitar modificaciones permanentes.

Esta tendencia refleja un cambio en la mentalidad doméstica finlandesa, donde la eficiencia, la higiene y el diseño inteligente se combinan para transformar las rutinas cotidianas. Con estas nuevas propuestas, colgar el paño en la puerta del horno podría convertirse pronto en una costumbre del pasado.