Anne-Sophie Corbeau, investigadora de la Universidad de Columbia: "Los gobiernos europeos sólo avisarán a los ciudadanos de que hay que ahorrar energía cuando estén con la espada contra la pared"

Ante la crisis energética que estamos viviendo en el mundo, reducir la demanda debería ser ya una prioridad. Pero los gobiernos europeos se lo toman con calma antes de explicárselo claramente a sus ciudadanos, porque "es cuando estás contra la espada y la pared que empiezan a actuar", ha advertido Anne-Sophie Corbeau , experta en el mercado del gas e investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, según ha publicado Il Fatto Quotidiano.

Esta experta explica que el gasoducto suministrará prácticamente la misma cantidad que el año pasado desde Argelia, Noruega y Azerbaiyán": La clave reside en el Gas Natural Licuado (GNL), porque parte del gas destinado a la UE podría desviarse a Asia si resulta más rentable". Así que la pregunta es ¿cómo podemos superar nuestra dependencia de los combustibles fósiles? "Además de centrarnos en las energías renovables, necesitamos electrificar la economía", responde Corbeau. "Sin embargo, esto nos hace dependientes de las tecnologías chinas, tendremos que protegernos", añade.

Sobre las implicaciones de la normativa de la UE que señala la suspensión de la prohibición total del gas ruso, esta experta comenta que "se espera que se implemente a nivel de la UE a partir de enero de 2027, pero comenzará a tener efecto en unos días, porque ya a partir del próximo 25 de abril se prohibirá todo el gas natural licuado procedente de Rusia que no esté cubierto por contratos a largo plazo. Luego, a partir de mediados de junio, también se deberán interrumpir los suministros por gasoducto con contratos a corto plazo".

Por lo tanto, prosgigue Anne-Sophie Corbeau, "no creo que estemos aún en una situación en la que los países europeos deban reconsiderar la prohibición". Aunque advierte que "si ocurriera un bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz (de varios meses, hasta octubre o noviembre) entonces la situación se complicaría para Europa. Y habrá problemas incluso antes, porque la pregunta clave es cómo llenamos nuestras instalaciones de almacenamiento este año".

Según Descalzi, un modelo a seguir para reducir la dependencia de Europa de los combustibles fósiles y su vulnerabilidad a las crisis "es sin duda el de España", que han reducido significativamente el papel del gas gracias a las energías renovables. "Además", agrega la experta, "la descarbonización progresiva es también la dirección propuesta por la Comisión, que varios países están siguiendo". "Y, aunque Italia va a la zaga , a nivel de la UE, aproximadamente el 75 % de la electricidad ya proviene de fuentes nucleares, hidroeléctricas y renovables".

Pero, en cambio advierte: "Para ser realmente menos dependientes de los combustibles fósiles, no basta con aumentar las energías renovables: también necesitamos invertir en eficiencia energética (para consumir menos) y electrificar el consumo. Por ejemplo, pasar de calderas de gas a bombas de calor , de coches tradicionales a eléctricos. Sin embargo, cuanto más avancemos hacia la electrificación, más dependeremos de otro país: China.