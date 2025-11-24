Antonia, española que ve cómo sus 5.000 euros de manutención se los dan a otra mujer por error: "Dicen que lo reclame yo directamente"

Una mujer española llamada Antonia que debía recibir 5.000 euros de manutención ha sido víctima de un error administrativo que ha provocado que el dinero haya ido a parar a la cuenta bancaria de otra mujer.

Aunque a priori se podría esperar que la situación se resolviera de manera sencilla con la mujer que ha recibido el ingreso indebido devolviendo el dinero rápidamente, la realidad es mucho más complicada.

En declaraciones al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, Antonia ha lamentado que "la funcionaria le había ingresado el dinero a otra mujer" y que la mujer que recibió los 5.000 euros como consecuencia del error administrativo ya se ha gastado todo el dinero. "La señora también estaba esperando un dinero del juzgado", ha explicado.

Uno de los aspectos más llamativos del caso, siempre según la versión dada por Antonia en el mencionado programa televisivo, es que la administración no se querría responsabilizar del error y estaría animando a la perjudicada a reclamar la cantidad por ella misma.

Antonia ha señalado que la secretaria de administración de justicia había pactado con la mujer que recibió los 5.000 euros como consecuencia del error una devolución a plazos de 50 euros mensuales. No obstante, esa fórmula haría que Antonia recibiera la totalidad del dinero dentro de 100 meses, o lo que es lo mismo, 8 años y 4 meses.

La afectada ha afirmado que "ahora la secretaria judicial se opone a resolver el conflicto" y ha asegurado que lo que el juzgado le ha ofrecido es que sea ella misma la que "lo reclame directamente a la otra mujer".

En concreto, Antonia ha indicado que la secretaria judicial "no quiere denunciar a la otra parte por apropiación indebida" y lo que le propone es que lleve a cabo una reclamación privada para recuperar esos 5.000 euros de los que ya debería disponer si no hubiera tenido lugar el error por parte de la administración.