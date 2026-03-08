Arcadio, jubilado: "La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años representa precisamente uno de estos temas urgentes"

El debate sobre las pensiones vuelve a situarse en el centro de la conversación política después de que el Gobierno haya abierto la puerta a aprobar determinadas medidas sociales por vías más rápidas que la tramitación habitual en el Congreso. Este planteamiento ha reactivado las reivindicaciones de los jubilados que acumulan más de 40 años de cotización, un colectivo que reclama desde hace tiempo el fin de las penalizaciones en sus pensiones.

El grupo ASJUBI40, que afirma representar a cientos de miles de afectados, reclama la supresión de los coeficientes reductores que se aplican de forma permanente a quienes accedieron a la jubilación anticipada tras largas carreras laborales. Según la organización, esa práctica penaliza de por vida a personas que, por razones de desempleo u otras causas, se vieron obligadas a retirarse antes de la edad ordinaria pese a haber cotizado décadas.

Entre los portavoces que han tomado la palabra se encuentra Arcadio Barrera, jubilado y miembro activo del colectivo, que asegura haber cotizado más de 44 años y seguir sufriendo recortes mensuales en su pensión. “La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años representa precisamente uno de estos temas urgentes”, defiende en un vídeo que ha publicado el canal de YouTube de ASJUBI40, en el que se dirige directamente a la ministra responsable.

Es el momento de actuar

Barrera reclama una decisión política inmediata y asegura que “si existe una vía rápida para cuestiones sociales, nuestra solución debe estar contemplada ahí”, subrayando que no se trata solo de un trámite burocrático, sino de reconocer y proteger los derechos de quienes han dedicado toda su vida laboral al sistema, sin que los recortes pongan en riesgo la justicia que merecen, garantizando que su esfuerzo y contribución sean valorados de manera justa.

Los representantes de ASJUBI40 recuerdan que en noviembre una moción parlamentaria favorable obtuvo respaldo mayoritario, lo que, a su juicio, despeja la excusa de que haya que “testar” la voluntad del Congreso. Por ello denuncian que los obstáculos procedimentales no deben servir para demorar una corrección que consideran justa y urgente. “No queremos escuchar más sobre trámites y sobre esperas interminables”, añade Barrera.

“Si usted, ministra, tiene la posibilidad de firmar hoy mismo el fin de esta discriminación, ¿por qué no lo hace?”, señalan desde el colectivo. Los jubilados insisten en que el Gobierno ya cuenta con los instrumentos legales necesarios para actuar de manera inmediata y que cada día de demora supone mantener una penalización injusta sobre quienes han dedicado décadas de su vida laboral al sistema.

Para ellos, la cuestión no es técnica ni administrativa, sino “de voluntad política y de reconocimiento de derechos”. A su vez, advierten de que muchos de los jubilados afectados ya han muerto sin ver resuelto su recorte, por lo que piden una respuesta expedita y con alcance retroactivo cuando proceda, insistiendo en que la justicia para quienes han cotizado toda su vida no puede seguir esperando más y que el momento de actuar es ahora.