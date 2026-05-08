Así se ha disparado el interés por el hantavirus en todo el mundo, según las búsquedas en Google

El hantavirus ha causado una gran expectación en todo el mundo

El hantavirus está monopolizando la actualidad de todo el mundo. Aunque el barco se dirige a Canarias, y debido a ello la expectación es mayor en España, lo cierto es que en otros países también está interesando mucho la crisis sanitaria que se ha desatado en el MV Hondius.

Países Bajos y Argentina son quizás los casos más lógicos, pues el crucero partió de Ushuaia y el buque es de bandera neerlandesa. Además, en este país europeo se encuentra hospitalizado uno de los contagiados.

Pero no son los únicos países en los que existe interés. Lo hay en prácticamente en cualquier nación del planeta en este momento. Para comprobarlo basta con consultar los datos de Google Trends, una herramientas que sirve para saber qué buscan los usuarios de un lugar concreto en un período de tiempo determinado.

Así aumentan las búsquedas de 'hantavirus' en Google

El interés por el hantavirus creció al declararse el brote en el crucero. Aunque el primer fallecimiento se produjo el 11 de abril, no se detectó que fue por hantavirus hasta principios de mayo.

Así lo demuestra esta gráfica de Google Trends, que hace una recopilación de las búsquedas del término 'Hantavirus' en todo el mundo:

Búsquedas del término 'Hantavirus' en todo el mundo google trends

Las búsquedas han ido aumentando desde el lunes 4 de mayo, alcanzando un pico entre el jueves 7 y el viernes 8 del presente mes.

Hay que recordar que el crucero llega a Canarias este domingo, por lo que se podría producir otro incremento de las búsquedas.

En España, por supuesto, el interés de los usuarios es innegable, tal y como atestigua Google Trends:

Búsquedas del término 'Hantavirus' en España google trends

Al igual que en el resto del mundo, el interés comenzó el 4 de mayo con el anuncio del brote. Entre el día 5 y el 6 de mayo se produjo el mayor pico de búsquedas. Fue precisamente el martes 5 cuando el Ministerio de Sanidad hizo oficial que Canarias acogería el MV Hondius.

Los usuarios argentinos también se han interesado por el hantavirus. Es una enfermedad mucho más conocida allí que en otros lugares, sin embargo, está claro que la situación les ha llevado a hacer consultas en Google:

Así se ha buscado el término 'Hantavirus' en Argentina Google Trends

La gráfica, eso sí, resulta diferente a la de España. El interés no fue tan grande al principio, aunque ha alcanzado un pico entre el jueves y el viernes.

Por último, merece la pena repasar cómo ha sido el comportamiento de los usuarios en Países Bajos:

Búsquedas del término 'Hantavirus' en Países Bajos google trends

Aquí el interés llegó mucho antes, no en vano el buque es de bandera neerlandesa y varios de los pasajeros contagiados son de allí. Las búsquedas ya aumentaron entre el 3 y el 4 de mayo, y en los últimos dos días ha habido consultas constantes.

El MV Hondius también despierta interés

Los usuarios no sólo se informan sobre el hantavirus, el crucero también ha generado curiosidad y muchos han recurrido a Google para obtener datos sobre el mismo. Así han sido las búsquedas en todo el mundo:

Búsquedas del término 'MV Hondius' en todo el mundo google trends

El MV Hondius se dio a conocer en todo el planeta entre el 3 y el 4 de mayo, y ha ido causando expectación a lo largo de esta semana. Este domingo, cuando llegue a Canarias, es previsible que el interés vuelva a aumentar.