Un hombre de 73 años se contagió de hantavirus y coronavirus al mismo tiempo y sobrevivió: estos fueron sus síntomas y el tratamiento recibido

Ahora que el hantavirus se encuentra en primera plana de actualidad, son muchos los que lo relacionan con el coronavirus. La pandemia de COVID-19 sigue presente en la memoria de millones de personas, y aunque la transmisión del hantavirus es mucho más complicada (por lo tanto, es casi imposible una crisis de aquella envergadura), algunos acaban encontrando paralelismos entre una y otra situación.

Sin embargo, quizás la mayor coincidencia es un caso registrado en una revista científica chilena: un hombre de 73 años que sufrió una coinfección de hantavirus y coronavirus. Y sobrevivió.

El caso lo publica la Revista chilena de infectología. Se trata del segundo paciente conocido que presenta ambas afecciones al mismo tiempo. El artículo salió a la luz en junio de 2025 y describe el caso clínico, desde los síntomas hasta el tratamiento que recibió el paciente.

Síntomas de la coinfección

Los autores del artículo describen al paciente como un hombre de 73 años de la localidad de Purranque (Chile).

Acudió al médico después de sufrir dolor lumbar durante tres semanas. Además, tuvo vómitos, malestar general, fiebre y dificultad para respirar. Son los síntomas típicos de ambas enfermedades, aunque también se pueden confundir con los de una gripe.

El diagnóstico de hantavirus fue confirmado por una PCR y una prueba de serología, mientras que el diagnóstico de coronavirus se confirmó únicamente con una PCR.

"Encontramos solo un caso previo de coinfección, reportado en Argentina", detalla el artículo.

¿Qué tratamiento recibió el paciente contagiado de coronavirus y hantavirus?

La revista chilena también recopila el tratamiento que se administró al paciente, que fue trasladado a la UCI de un hospital en la región de La Araucanía.

Este hombre de 73 años fue tratado con antibióticos (ceftriaxona y doxiciclina) y oseltamivir (un antigripal recetado para la gripe A y B). Requirió administración de oxígeno, aunque no fue necesario aplicarle fármacos vasoactivos.

Fue dado de alta al décimo día de ingreso, al presentar una evolución favorable y un nivel de saturación normal. "Se indicó completar 10 días de doxiciclina e inhalaciones con bromuro de ipratropio", añade la revista.

Hay que tener en cuenta que es un caso clínico puntual. Que el tratamiento funcionase para este paciente no implica que vaya a servir para otras personas contagiadas de hantavirus. El estudio es válido como una observación concreta, pero al haber tan pocas coinfecciones registradas no sirve como ejemplo general.