Asombro en Francia por la niña española de 4 años que tomó medidas drásticas tras ser regañada en casa

Lo que podría haber sido una noticia local de verano se ha convertido en un fenómeno que ha traspasado fronteras: la historia de una niña de cuatro años de Valladolid que, molesta tras ser reprendida por su madre, salió de casa en plena noche y fue localizada más tarde sentada en un banco, ha sido recogida y comentada por medios franceses con un tono entre la sorpresa y la fascinación.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de agosto de 2025, cuando un vecino del barrio de Las Delicias encontró a la menor sola y llamó a la Policía Nacional tras intentar sin éxito obtener información sobre su situación y el paradero de sus padres. Tras ser trasladada a la comisaría, la niña explicó que había abandonado el domicilio después de una regañina y que pretendía ir a casa de su abuela.

Posteriormente los agentes, con la colaboración de la pequeña para identificar su domicilio, se encontraron con la puerta del piso abierta y despertaron a los padres, que dijeron no haber notado la ausencia de su hija ni tampoco haber tenido ningún conflicto grave con la misma. No se observaron lesiones ni signos de descuido en la menor, quien fue devuelta a su familia en buen estado de higiene.

Diferentes reacciones

La versión francesa del relato ha sido publicada en varios medios. “Todo un personaje”, aseguraban desde el periódico Midi Libre, haciendo referencia a la joven que no soporta las reprimendas. “Este es un recuerdo de vacaciones que podrá compartir con sus amigos de la guardería cuando comiencen las clases...”, indicaban con fascinación desde el diario La Dépêche.

Los diarios franceses han destacado el contraste entre la determinación de la niña y la inmediata resolución policial, y han presentado el episodio casi como una anécdota veraniega que habla de la personalidad decidida de la pequeña. La pieza ha circulado con comentarios que mezclan el asombro por la escena, ya que no deja de ser una niña de cuatro años que se va de casa, y la ternura ante una conducta propia de los más pequeños.

Desde España, los medios locales subrayaron además la importancia de la cooperación ciudadana y recordaron las recomendaciones policiales sobre la seguridad en el hogar: mantener accesos cerrados y vigilar a los menores para evitar sustos similares. El episodio, breve pero llamativo, pone de manifiesto cómo una noticia humana y sencilla puede viajar rápido entre países y despertar reacciones diferentes según el prisma cultural.