La AEMET lanza un aviso por la DANA Alice: este jueves se espera la mayor adversidad en Valencia y Alicante 

Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas cuando pasa junto a una pintada con el lema "Sonreir mientras llueve es revolución", en Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido este miércoles que la primera DANA de gran impacto con nombre propio, Alice, se prolongará desde la tarde noche de este miércoles hasta, al menos, el próximo domingo. Este jueves la mayor adversidad ser dará en zonas litorales y prelitorales de Valencia y Alicante, que se encuentran con "elevado peligro potencial".

Así lo ha informado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, quien ha destacado "la peligrosidad de la situación", sobre todo en el este del país, donde las lluvias dejarán acumulados de hasta 100 litros en cuatro horas. "Tenemos por delante un episodio de precipitaciones muy fuertes y persistentes en el tercio oriental peninsular y Baleares", ha remarcado.

Este jueves "la mayor adversidad se dará en zonas litorales y prelitorales de las provincias de Valencia y Alicante", donde "los chubascos pueden alcanzar intensidad muy fuerte", ha dicho Del Campo. Se podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulaciones en doce horas que podrán sobrepasar en algunos casos los 80 o 100 litros por metro cuadrado, e incluso en solo cuatro horas.

De esta forma, el jueves será un día adverso en el tercio oriental de la península y también en el archipiélago balear. Los chubascos serán también fuertes o muy fuertes y persistentes especialmente en zonas litorales de Cataluña, en Ibiza y Formentera. Las precipitaciones también serán abundantes en la región de Murcia, en la mitad oriental de Andalucía, sur de Castilla la Mancha y en zonas del interior de la Comunidad Valenciana y no solo el litoral, interior de Cataluña y sistema central.

El portavoz de la AEMET ha advertido de que es posible que haya crecidas súbitas o inundaciones en zonas bajas. "Hay que extremar las precauciones y estos días seguir los avisos en vigor", ha remarcado.

Esta situación viene asociada a la inestabilidad atmosférica generada por una masa de aire frío en capas altas de la troposfera, donde se formará la DANA Alice, junto con humedad alta en niveles próximos a la superficie.

El viernes continuará la situación adversa. Esta se concentrará sobre todo en áreas del sureste de la península, el centro y el sur de la Comunidad Valenciana. Pero en esta fecha será en zonas de la región de Murcia y quizás también puntos de Ibiza y Formentera, en Baleares, donde los chubascos podrán alcanzar la mayor adversidad y persistencia entre el jueves y el viernes.