Bajan a las profundidades oceánicas y descubren una sustancia azul con organismos que sobreviven en condiciones letales

En las profundidades del océano Pacífico, hay un extraño lodo azul que alberga formas de vida extremas. Una nueva investigación publicada en la revista Communications Earth and Enviroment y recogido por el periódico Slate, muestran la existencia de una extraña sustancia del color anteriormente mencionado que podría contener pruebas de la existencia de organismos extremófilos.

Tal y como reza la publicación francesa, estos organismos, los extremófilos, reciben ese nombre porque las condiciones en las que suelen vivir ―temperaturas extremas, presiones excepcionales, ambientes radiactivos, etc.― pueden ser perjudiciales para la mayoría de las demás formas de vida.

De este modo, se explica que las muestras del sedimento analizadas durante la investigación fueron encontradas en 2022 por los científicos a bordo del buque de investigación alemán Sonne. La expedición exploró el antearco de las Islas Marianas, situadas frente a la costa de Filipinas, y descubrió nuevos volcanes de barro submarinos: estos son la causa de terremotos y tsunamis. A pesar de la profundidad, el equipo de especialistas pudo recoger el material liberado a la superficie y así descubrir este fascinante barro azul.

En el lugar donde se produjo la investigación, el pH era tan alto que solo los extremófilos más resistentes podían sobrevivir. Por lo tanto, el número de células vivas era bajo, pero suficiente para ser analizado. La vida que se desarrolló en este lodo volcánico funcionó de forma diferente a los microbios típicos del mar profundo. Estos extremófilos obtienen su energía de los minerales de las rocas, "mientras absorben dióxido de carbono e hidrógeno para producir metano, lo que mantiene su ecosistema relativamente aislado del océano que lo rodea", explica el medio de comunicación.

Florence Schubotz, geoquímica y coautora del estudio, asegura que "lo fascinante de estos hallazgos es como la vida es posible bajo condiciones tan extremas, como un pH alto y bajas concentraciones de carbono orgánico". Aun así, en sus declaraciones recabadas informa que "hasta ahora, se hipotetizó la presencia de microorganismos metanogénicos en este sistema, pero no pudo confirmarse directamente".

Para los científicos, es muy importante obtener más datos sobre un hábitat tan microbiano. Para continuar su investigación, los organismos serán incubados para aprender más sobre los misterios de su supervivencia. Estas raras formas de vida proporcionarán información importante sobre cómo la vida puede evolucionar y persistir en condiciones tan duras.