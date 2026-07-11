Beatriz Fernández, arquitecta rural, construye con materiales de toda la vida: "Estamos haciendo un urbanismo dictado desde la ciudad"

Beatriz Fernández, directora de Los Pies en la Tierra, aboga por una arquitectura natural y sostenible

Para Beatriz Fernández, el principal problema de muchos pueblos españoles no está solo en la despoblación. También está en la forma en que se diseñan y transforman. La arquitecta, especializada en proyectos en entornos rurales, cree que durante décadas se ha planificado el territorio con criterios urbanos, olvidando las necesidades y la identidad de los municipios más pequeños.

"Estamos haciendo un urbanismo dictado desde la ciudad", lamenta. En su opinión, los pueblos necesitan un modelo propio, construido desde el conocimiento del territorio y no desde despachos alejados de la realidad rural.

"El urbanismo rural tiene que tener su propia esencia"



Fernández desarrolla prácticamente toda su actividad profesional en pequeños municipios. Su trabajo abarca desde reformas particulares hasta edificios públicos y proyectos urbanísticos, siempre ligados al medio rural.

Explica que esa especialización fue una decisión personal. Incluso cuando ha trabajado fuera de su comarca, lo ha hecho en otros territorios rurales porque considera que es allí donde puede aportar más valor. "El urbanismo rural tiene que tener su estilo propio, su esencia, y crearlo desde comprender cómo son los pueblos, porque las dinámicas no tienen absolutamente nada que ver", afirma.

A su juicio, el primer paso para cualquier proyecto consiste en entender el lugar donde se va a construir. No solo el paisaje, sino también aspectos como el clima, el viento, la vegetación o la relación de las personas con ese espacio.

Piedra, madera, tierra y cal: recuperar los materiales tradicionales



La arquitecta defiende una forma de construir que recupere materiales utilizados durante siglos y que, según explica, siguen ofreciendo ventajas tanto estéticas como funcionales. "Siempre intento introducir materiales nobles como la piedra, la madera, la tierra o la cal, esos materiales de toda la vida", explica.

Para Fernández, no se trata de rechazar la arquitectura contemporánea, sino de combinar el conocimiento actual con materiales que aportan identidad y bienestar. Incluso intenta convencer a muchos clientes para que apuesten por estructuras de madera frente al hormigón.

"Una estructura no tiene que ser de hormigón. Si es de madera, te va a funcionar igual, tu casa va a oler diferente, vas a estar mejor y será más saludable", sostiene. Considera además que este tipo de construcciones generan espacios más confortables y ayudan a mantener el carácter propio de los pueblos.

La despoblación también puede convertirse en una oportunidad



Además de su trabajo como arquitecta, Fernández participa en distintos proyectos destinados a revitalizar la Sierra del Segura, una de las comarcas afectadas por la pérdida de población.

Reconoce que la despoblación supone un problema importante, pero también cree que todavía existe margen para actuar antes de que el territorio pierda definitivamente su identidad. "Nos ha permitido estar a tiempo de jugar con hacia dónde queremos llegar porque no está tan distorsionado como otros territorios", explica.

Actualmente, forma parte de un grupo de trabajo integrado por arquitectas y economistas que analiza edificios y espacios sin uso para transformarlos en proyectos turísticos sostenibles. El objetivo no es atraer visitantes de cualquier manera, sino diseñar un modelo de turismo adaptado a la historia y a las características de cada municipio.

"Volver a mirar el territorio con otros ojos"



Durante ese proceso asegura haber redescubierto la propia comarca en la que vive. Explica que trabajar sobre el terreno le ha permitido apreciar espacios que antes pasaban desapercibidos simplemente por la costumbre de verlos todos los días. "Volver a mirar todo tu territorio con otros ojos y detectar oportunidades que antes no veías es algo precioso", afirma.

Para Fernández, el futuro del mundo rural pasa por respetar su identidad en lugar de intentar copiar modelos urbanos. Cree que conservar los materiales tradicionales, entender el paisaje y planificar pensando en quienes viven allí son tres elementos fundamentales para atraer nuevos habitantes sin perder aquello que hace únicos a los pueblos.

Y resume esa filosofía en una idea que considera esencial: antes de construir, hay que comprender el lugar. Solo así, sostiene, la arquitectura puede convertirse también en una herramienta para combatir la despoblación y devolver vida al territorio.