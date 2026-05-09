Miguel Díaz, arquitecto premiado por proyectos de vivienda pública: "Algunos modelos de PAU de Madrid están más pensados para el coche que para los ciudadanos"

"Madrid tiene que pensar en su corona metropolitana más inmediata" o eso cree Miguel Díaz. En una entrevista con Epe, este arquitecto galardonado con el premio COAM (Colegios de Arquitectos de Madrid) explica que Algunos modelos de PAU [Programa de Actuación Urbanística] están más pensados para el coche que para los ciudadanos. Habría que crear más corredores verdes y menos corredores de asfalto". Él apunta a la densidad poblacional como el marcador a tener en cuenta.

Según el experto, la baja densidad de vivienda por hectárea que tienen algunos de los últimos desarrollos urbanísticos de la capital, como "Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro o, más recientemente, Valdebebas" es un "reflejo de políticas de vivienda que respondían a un momento concreto", pero "toca repensarlas".

"Madrid tiene que pensar en su corona metropolitana más inmediata. A veces se pueden cometer errores en anchuras de calle, en densidades, pero hay que repensar la ciudad para que tenga mayor cohesión territorial, servicios de transporte que nos conecten mejor...", opina en su conversación con el medio de comunicación.

Por todo ello, Díaz considera que es importante diseñar un plan para integrar y cohesionar la capital con su primera corona metropolitana. Esto es, entre otros lugares, la amplia zona de suelo edificable entre el estadio Metropolitano y Coslada. "Se tienen que crear mesas de trabajo sobre cuál es el modelo territorial de la Comunidad de Madrid", propone. Aunque también apunta a otras posibles coronas, como Paracuellos del Jarama o Alcobendas: "Tienen posibilidades de crecer y ya están en ello".

Por último, el arquitecto galardonado tiene una innovadora propuesta: "La reconversión de oficinas en vivienda como se puede hacer en Madrid es un gran punto a favor". Él lo define como una solución al problema de la vivienda. "No podemos encadenar determinadas infraestructuras arquitectónicas a un solo uso durante toda su vida útil".

Asimismo, insta al Gobierno de "levantar las tablas existentes" y a facilitar el desarrollo inmediato de vivienda en la gran cantidad de parcelas públicas que posee, "como en el caso de los terrenos de SEPES, Renfe o los pertenecientes al Ministerio de Defensa, entre muchos", termina.