Calendario laboral de Madrid 2025: todos los festivos que quedan y qué pasa con el 10 de noviembre

Con el año 2025 encarando su recta final, a los madrileños todavía les quedan varios días festivos antes de despedir diciembre e ir rumbo a 2026. Según el calendario laboral oficial aprobado por el Decreto 93/2024, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y la Resolución de 15 de octubre de 2024 de la Dirección General de Trabajo, tras el Día de Todos los Santos (1 de noviembre), aún restan cuatro festivos en el calendario: el traslado del Día de la Almudena (10 de noviembre), el Día de la Constitución (6 de diciembre), la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre).

En total, los madrileños podrán disfrutar de cuatro días festivos más antes de finalizar el año, dos de ellos formando puentes de tres días. El primero llegará el lunes 10 de noviembre, cuando la capital celebrará el Día de la Almudena trasladado, y el segundo, entre el 6 y el 8 de diciembre, con motivo de los festivos nacionales de diciembre.

El 10 de noviembre será festivo solo en la ciudad de Madrid

El próximo lunes 10 de noviembre de 2025 será festivo exclusivamente en la ciudad de Madrid, y no en el resto de la Comunidad. La razón es que el Día de la Almudena, patrona de la capital, se celebra cada 9 de noviembre, pero este año cae en domingo, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a trasladar el festivo al lunes siguiente, según confirma el propio consistorio.

Esto permitirá a los madrileños disfrutar de un puente de tres días, algo que no se repetirá en otras regiones de España, ya que se trata de una festividad local. Durante ese fin de semana largo, se organizarán como cada año actos religiosos y culturales en honor a la Virgen de la Almudena, entre ellos la misa solemne en la Plaza Mayor y la procesión que recorrerá el centro histórico, además de la tradicional ofrenda floral solidaria en la plaza de la Almudena.

El ayuntamiento ha anunciado también el programa cultural “Patronas 2025”, una serie de 22 conciertos protagonizados por mujeres en distintas salas madrileñas entre el 6 y el 9 de noviembre, en colaboración con Madrid en Vivo y el Área de Cultura, Turismo y Deporte.

Como marca la tradición, las pastelerías de la ciudad se llenarán estos días de la Corona de la Almudena, el dulce típico de la festividad, similar al roscón de Reyes, que acompaña a las celebraciones de una jornada muy esperada por los vecinos de la capital.